Ceccon e Macchi trascinano in tv: Olimpiadi viste da oltre 4 milioni di persone su Rai2

Già nei giorni scorsi la Rai aveva avuto modo di sorridere con gli ascolti delle Olimpiadi di Parigi 2024. Si era partiti con punte di 2 milioni abbondanti nella prima giornata, riservate a nuoto, ciclismo (con l’argento di Filippo Ganna a cronometro) e judo, mentre nella seconda l’oro di Nicolò Martinenghi ha portato quasi nella zona dei 3 milioni la tv di Stato, facendole toccare il 25% di share.

Ieri, però, l’asticella si è definitivamente alzata. E ha sfondato la quota dei 4 milioni. In particolare, per l’oro di Thomas Ceccon nei 100 dorso si sono collegati in 4.130.000 sulla seconda rete Rai, dato aumentato a 4.278.000 quando è salito in pedana Filippo Macchi per la finale del fioretto maschile. Questo contando le sole medie, e senza dunque i picchi: si è già al 24,6% di share e al 26,8% nell’altro.

Aggiungendo poi i dati di Eurosport, con 410.000 spettatori per il nuoto (2,5% di share) e 416.000 (2,6%) per la scherma, è chiaro ed evidente come si sia sfondato il muro dei quattro milioni e mezzo. Senza conoscenza dei dati di altre piattaforme, vale a dire quelle OTT e legate al web, si va vicino ai 5 milioni.

Che fossero delle Olimpiadi attesissime in Italia era fatto noto, ma questi dati certificano ulteriormente quanto ci sia favore per lo sport italiano. Indubbiamente anche la congiuntura oraria è stata molto favorevole, con tre finali (compresa quella dei 100 rana femminili con Benedetta Pilato) praticamente una dietro l’altra, ma con queste premesse c’è da credere che, fino a domenica 11 agosto, ci sarà tantissimo da segnalare in merito all’interesse parametrato alla platea televisiva italiana.