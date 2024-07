Calendario scherma oggi, orari Olimpiadi 2024: programma 29 luglio, tv, streaming, italiani in gara

Oggi, lunedì 29 luglio, si chiudono i tabelloni individuali di scherma alle Olimpiadi di Parigi 2024. Sulle pedane del maestoso Grand Palais si assegneranno i titoli nella sciabola femminile e nel fioretto maschile, con l’Italia ancora candidata a rimpinguare il medagliere.

Si parte alle 9.00 con gli incontri dei trentaduesimi della sciabola femminile. Tutte e tre le azzurre esentate dal primo turno, quindi Chiara Mormile, Michela Battiston e Martina Criscio entreranno in pedana solo dai sedicesimi in avanti (che partiranno alle 10.25). Per tutte le italiane un cammino difficilissimo, con il podio è più un sogno che una concreta speranza. ‘Mission impossible‘ per Mormile, che all’esordio dovrà battersi contro la beniamina di casa Cecilia Berder. Quasi con lo stesso grado di difficoltà il sedicesimo di Battiston contro la magiara Pusztai, mentre Criscio, la migliore sulla carta, debutterà contro l’ungherese Szucs. Per Martina il vero scoglio potrebbe arrivare ai quarti, con la sfida alla n.1 del mondo Sara Balzer.

Alle 9.55 inizierà invece il tabellone del fioretto maschile, dove qui l’Italia va a caccia del bersaglio grosso. I tre azzurri schierati sono: Tommaso Marini, Filippo Macchi e Guillaume Bianchi. Bye al primo turno per tutti e tre gli azzurri, che entreranno in pedana all’ora di pranzo per i sedicesimi. L’attesa è soprattutto per Marini, campione iridato e continentale in carica, che se dovesse vincere oggi realizzerebbe un’impresa unica nella storia. Per lui testa di serie n.1 e parte alta del tabellone, con comunque un percorso non semplice: sulla sua strada agli ottavi il francese Pauty, ai quarti lo statunitense Massialas e in semi uno tra Lefort e Cheung. Sono nella parte bassa del tabellone Macchi e Bianchi, che potrebbero ritrovarsi di fronte in semifinale, e vorrebbe dire aver realizzato un’impresa unica. Per il primo esordio abbordabile, nello spicchio cappeggiato dall’egiziano Hamza, per il secondo attenzione subito agli ottavi con la delicatissima sfida al ceco Choupentich.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, gli italiani in gara nella scherma alle Olimpiadi di Parigi 2024 di lunedì 29 luglio. Tutti gli eventi saranno disponibili su discovery+ e Eurosposrt in diretta streaming, mentre in chiaro ove sarà Possibile si potranno seguire gli assalti su RaiDue e RaiSport HD. Immancabile la Diretta Live testuale dal prima all’ultima stoccata di OA Sport.

CALENDARIO SCHERMA OLIMPIADI PARIGI 2024 OGGI

Lunedì 29 luglio

09:00 Trentaduesimi Sciabola Individuale Donne

09:55 Trentaduesimi Fioretto Individuale Uomini

10:25 Sedicesimi Sciabola Individuale Donne

12:05 Sedicesimi Fioretto Individuale Uomini

14:05 Ottavi Sciabola Individuale Donne

14:55 Ottavi Fioretto Individuale Uomini

15:55 Quarti Sciabola Individuale Donne

16:20 Quarti Fioretto Individuale Uomini

19:00 Semifinale 1 Sciabola Individuale Donne

19:25 Semifinale 2 Sciabola Individuale Donne

19:50 Semifinale 1 Fioretto Individuale Uomini

20:20 Semifinale 2 Fioretto Individuale Uomini

20:50 Sfida per il bronzo Sciabola Individuale Donne

21:15 Sfida per il bronzo Fioretto Individuale Uomini

21:45 Sfida per l’oro Sciabola Individuale Donne

22:10 Sfida per l’oro Fioretto Individuale Uomini

ITALIANI IN PEDANA OGGI SCHERMA OLIMPIADI 2024

Lunedì 29 luglio

Sciabola femminile: Michela Battiston, Martina Criscio e Chiara Mormile.

Fioretto maschile: Guillaume Bianchi, Filippo Macchi e Tommaso Marini.

PROGRAMMA SCHERMA PARIGI 2024: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.