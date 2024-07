Calendario ginnastica artistica oggi, orari Olimpiadi 2024: programma 28 luglio, tv, streaming, italiani in gara

Oggi domenica 28 luglio va in scena la secona giornata di gare di ginnastica artistica alle Olimpiadi di Parigi 2024. Alla Bercy Arena si disputeranno le qualificazioni femminili, che determineranno le varie qualificate alle finali: otto per la gara a squadre, ventiquattro per il concorso generale individuale, otto per ogni singoli specialità. Si preannuncia grande spettacolo nell’arco delle cinque suddivisioni in programma, per una gi0rnata cruciale nell’economia dell’intera rassegna a cinque cerchi.

Nella prima suddivisione (ore 09.30) spazio a Gran Bretagna, Romania, Messico e un gruppo misto. Nella seconda (ore 11.40) toccherà all’Italia, che girerà insieme agli USA e alla Cina. Nella terza (ore 14.50) saranno impegnate Giappone, Olanda e due gruppi misti. Nel quarto gruppo (ore 18.00) vedremo all’opera Francia, Canada e Corea del Sud. Nella quinta suddivisione (ore 21.10) gareggeranno Brasile, Spagna e due gruppo misti.

L’Italia insegue la finale della gara a squadre per puntare poi a una medaglia: Manila Esposito, Alice D’Amato, Elisa Iorio, Angela Andreoli, Giorgia Villa hanno tutte le carte in regola per regalarsi un sogno. Attenzione anche agli obiettivi individuali: Esposito può puntare alla finale a trave e corpo libero, D’Amato se la gioca alle parallele come Iorio, attenzione ad Andreoli tra 10 cm e quadrato. Le Fate inizieranno la propria gara al corpo libero, si gareggia con la formula del 5-4-3: ogni Nazione schiera cinque atlete, quattro salgono su ogni attrezzo, i migliori tre punteggi vengono considerati ai fini della classifica.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle gare di ginnastica artistica previste oggi domenica 28luglio alle Olimpiadi di Parigi 2024. Le Olimpiadi sono trasmesse in diretta tv su Rai 2, RaiSportHD, Eurosport 1, Eurosport 2, canali Sky Sport dal 251 al 257; diretta streaming su Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, Tim Vision; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO GINNASTICA ARTISTICA OLIMPIADI PARIGI 2024 OGGI

Domenica 28 luglio

Ore 09.30 Qualificazioni femminili, prima suddivisione (con Gran Bretagna, Romania)

Ore 11.40 Qualificazioni femminili, seconda suddivisione (con Italia, USA, Cina)

Ore 14.50 Qualificazioni femminili, terza suddivisione (con Giappone, Olanda)

Ore 18.00 Qualificazioni femminili, quarta suddivisione (con Francia, Canada, Corea del Sud)

Ore 21.10 Qualificazioni femminili, quinta suddivisione (con Brasile, Spagna)

PROGRAMMA OLIMPIADI PARIGI 2024: COME VEDERLE IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.