ATP Newport 2024: Michelsen avanti, Opelka torna all’arrembaggio. Giron elimina Paire

Giornata dedicata per metà ai quarti di finale, quella che in Italia è passata tra stasera e stanotte dalle parti di Newport. E se le novità in campo continuano a dare segnali importanti, anche fuori qualcosa si muove. Si temeva la cancellazione totale dell’ATP 250 della terra della Hall of Fame dal calendario, ma un modo per salvare il torneo è stato trovato. Dal 2025 questo sarà un Challenger di fascia importante combinato con un WTA 125.

Ritornando sul campo, l’unico secondo turno giocato è anche l’unico che doveva essere completato. Non riesce a Benoit Paire l’intento di vincere due partite di fila sul tour ATP come non gli accade ormai da due anni: a negargli la soddisfazione è il padrone di casa e numero 2 del seeding Marcos Giron, che vince per 4-6 7-5 6-4.

Chi sta cercando conferme sull’ultima erba del 2024 è Alex Michelsen. Lo scorso anno gli riuscì da queste parti un clamoroso approdo in finale, quest’anno continua a mandare segnali fiduciosi battendo per 6-4 6-4 Aleksandar Kovacevic. Sarebbe una bella storia made in USA in una giornata di derby, se non ce ne fosse un’altra a dir poco, visto il protagonista, gigante.

Si tratta di quella di Reilly Opelka. Tornato a giocare dopo due anni travagliatissimi a livello fisico, il 2.11 del Michigan non solo sta dimostrando di essere in forma, ma vince e continua a vincere. L’ultimo sconfitto è anche di dimensioni importanti, Mackenzie McDonald, superato per 4-6 6-3 6-4. E adesso le due storie citate s’incroceranno in semifinale. Tra stasera e stanotte gli altri due quarti Eubanks-Vukic e Giron-Bolt, una doppia sfida USA-Australia.