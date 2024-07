WTA Palermo 2024: Cristian elimina Bronzetti, Zheng accede ai quarti

Non ci saranno tenniste italiane nei quarti di finale del torneo WTA di Palermo. Purtroppo anche l’ultima azzurra è uscita di scena, visto che Lucia Bronzetti è stata sconfitta da Jaqueline Cristian. La rumena, numero 66 della classifica mondiale, si è imposta in due set con il punteggio di 6-3 6-2 in un’ora e quarantasei minuti di gioco.

Continua il cammino della testa di serie numero uno, la cinese Qinwen Zheng. La finalista dell’ultimo Australian Open affronterà proprio Cristian nei quarti di finale, dopo che ha superato la croata Petra Martic con il punteggio di 6-4 6-4 in poco più di un’ora e mezza di gioco.

Ci sarà un derby francese nei quarti di finale a Palermo. Diane Parry, infatti, affronterà la connazionale Chloe Paquet, che si è qualificata per il turno successivo dopo aver battuto nettamente l’argentina Maria Lourdes Carle per 6-3 6-1.

Accede ai quarti anche l’americana Ann Li, che ha sconfitto la russa Erika Andreeva in tre set con il punteggio di 6-3 4-6 6-4. La numero 127 della classifica mondiale affronterà ora la rumena Irina Camelia Begu.

RISULTATI WTA PALERMO 2024 (18 LUGLIO)

Li (Usa) b. E. Andreeva (Rus) 6-3 4-6 6-4

Paquet (Fra) b. Carle (Arg) 6-3 6-1

Cristian (Rou) b. Bronzetti (Ita) 6-3 6-2

Zheng (Chn) b. Martic (Cro) 6-4 6-4