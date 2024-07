ATP Gstaad 2024, Stefano Napolitano cede dopo oltre tre ore di battaglia a Gustavo Heide

Si ferma al primo turno la corsa di Stefano Napolitano nell’ATP 250 di Gstaad, in Svizzera: sulla terra battuta outdoor elvetica dello Swiss Open 2024 di tennis l’azzurro cede al qualificato brasiliano Gustavo Heide, che si impone dopo tre ore e quattordici minuti di battaglia con lo score di 7-6 (4) 5-7 7-6 (3) ed agli ottavi affronterà il transalpino Ugo Humbert, numero 2 del seeding, che ha usufruito di un bye al primo turno.

Nel primo set sono i servizi a farla da padrone: soltanto nel settimo e nell’undicesimo game Napolitano si fa trascinare ai vantaggi, ma si salva senza concedere break point. Nel tiebreak l’azzurro parte male e si ritrova subito sotto 0-3, accorcia sul 2-3, ma poi sprofonda sul 2-5. Sul 6-3 il brasiliano si procura tre set point ed il secondo è quello buono per chiudere sul 7-4 dopo 65′.

Nella seconda partita Napolitano inizia bene e trova il break ai vantaggi in apertura. Nell’ottavo game l’azzurro va sotto 0-30 al servizio, recupera, ma ai vantaggi cede la battuta. Il brasiliano a seguire si porta sul 5-4 e nel decimo game manca quattro match point in risposta. Napolitano, scampato il pericolo, centra il break a zero e nel dodicesimo gioco chiude sul 7-5 dopo 62′.

Nella frazione decisiva Napolitano salva una palla break nel secondo game, mentre nel settimo gioco è il brasiliano ad annullare un break point. Nel dodicesimo game, invece, è l’azzurro a dover cancellare altri tre match point, ma Napolitano si salva e si va al tiebreak: l’equilibrio dura fino al 2-2, poi Heide allunga dapprima sul 4-2 e poi sul 6-3. Questa volta il primo match point, l’ottavo complessivo (tutti in risposta), è quello buono per certificare la vittoria sul 7-3 dopo 67′.

Le statistiche rispecchiano l’equilibrio visto in campo: il brasiliano vince 127 punti contro i 124 dell’azzurro, con entrambi i giocatori che mettono a segno 40 vincenti, anche se Napolitano concede qualche gratuito in più, 42 contro 34. Non basta al tennista italiano aver convertito due palle break delle cinque avute a disposizione ed averne cancellate nove delle dieci concesse (sette delle quali erano anche match point).