ATP Gstaad 2024, risultati 15 luglio: Varillas vince ed agli ottavi troverà Fognini

La prima giornata dell’ATP 250 di Gstaad, in Svizzera, vede andare in scena cinque incontri validi per il primo turno dello Swiss Open 2024: in casa Italia si registra il passaggio del turno di Fabio Fognini, numero 7 del seeding, che elimina il qualificato transalpino Titouan Droguet con un perentorio 6-4 6-3.

Il prossimo avversario dell’azzurro sarà un altro qualificato, il peruviano Juan Pablo Varillas, che elimina l’austriaco Dominic Thiem, piegato in tre set per 6-3 5-7 7-6 (4), mentre avanza agli ottavi anche il colombiano Daniel Elahi Galan, che supera il ceco Vít Kopřiva per 6-3 6-2.

Definito, infine, un altro accoppiamento degli ottavi: il tedesco Jan Lennard Struff, numero 5 del seeding, piega lo spagnolo Albert Ramos Viñolas per 7-6 (6) 7-6 (4), ed affronterà la wild card elvetica Leandro Riedi, che supera il transalpino Grégoire Barrère per 7-6 (2) 7-5.