Alice D’Amato celebra l’argento olimpico: “Ci abbiamo creduto dopo le qualifiche, ma in gara non ci pensavamo…”

Alice D’Amato ha arricchito ulteriormente un palmares già stellare e degno di un talento sconfinato, che nel corso degli anni è cresciuto con costanza raggiungendo enormi picchi. La 21enne genovese è stata tra le grandi protagoniste della gara a squadre di ginnastica artistica femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024, conquistando una storica medaglia d’argento insieme alle proprie compagne Angela Andreoli, Manila Esposito, Elisa Iorio, Giorgia Villa.

Alice D’Amato aveva già conquistato due titoli europei alle parallele asimmetriche e aveva già festeggiato il trionfo continentale nel team event, ma il traguardo raggiunto nella capitale francese non ha eguali e proietta l’azzurra in una dimensione di immortalità sportiva. Nell’atto conclusivo ha regalato grandissima solidità, offrendo quattro esercizi di spessore tra cui una stoccata sugli staggi che ha spedito l’Italia in alto e che ha permesso di iniziare la cavalcata verso il podio”.

Alice D’Amato ha espresso tutta la propria soddisfazione attraverso i canali federali, festeggiando un traguardo mitico alla sua seconda partecipazione ai Giochi: “Abbiamo cercato di pensare esercizio dopo esercizio senza pensare al risultato finale. Lo abbiamo guardato solo all’ultimo ma eravamo consapevoli che avremmo potuto conquistare un gradino del podio. Se pensavamo all’argento? Prima delle qualifiche no, poi dopo che abbiamo chiuso le qualifiche da seconde abbiamo cominciato a crederci”.