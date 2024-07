Alcaraz-Djokovic oggi in tv, orario finale Wimbledon 2024: programma, canale, streaming

La quattordicesima ed ultima giornata dell’edizione 2024 di Wimbledon, terzo torneo stagionale del Grand Slam di tennis, andrà in scena oggi, domenica 14 luglio: in programma le finali dei tabelloni di singolare maschile e di doppio misto.

Alle ore 15.00 italiane ci sarà la finale maschile, che opporrà lo spagnolo Carlos Alcaraz, testa di serie numero 3, al serbo Novak Djokovic, numero 2 del seeding: si tratta dello stesso atto conclusivo dello scorso anno, quando fu l’iberico a spuntarla.

La diretta tv di entrambe le finali odierne di Wimbledon 2024 sarà affidata a Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go e NOW, infine per quanto riguarda la diretta live testuale della finale di singolare maschile, questa sarà garantita da OA Sport.

CALENDARIO WIMBLEDON 2024 OGGI

Domenica 14 luglio

Centre Court

Dalle ore 15.00 italiane – Finale singolare maschile

Carlos Alcaraz (Spagna, 3)-Novak Djokovic (Serbia, 2) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport 4K

A seguire – Finale doppio misto

Gonzalez/Olmos-Zielinski/Hsieh (7) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport 4K

PROGRAMMA WIMBLEDON 2024 OGGI: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport 4K.

Diretta streaming: Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: per la finale di singolare maschile su OA Sport.