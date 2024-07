LIVE Djokovic-Alcaraz, Wimbledon 2024 in DIRETTA: serbo per lo Slam n.25, spagnolo per il quarto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della finale di Wimbledon 2024 tra Novak Djokovic e Carlos Alcaraz.

Ci si gioca una fetta importante di storia del tennis sul Centre Court nella seconda e ultima domanica di gare all’All England Club. Il serbo per battere il record di Roger Federer di 8 titoli ai Championships, lo spagnolo per una doppietta da leggenda nelle prime due finali disputate sui prati londinesi. Entrambi arrivano a questo ultimo atto con alcuni parziali persi, un paio Djokovic, ben cinque Alcaraz spalmati dal terzo turno in poi.

I precedenti dicono 3-2 a favore del serbo, che ha vinto l’ultima epica battaglia sul cemento di Cincinnati, ma che uscì sconfitto proprio nel 2023 sul Centre Court nella finale che consacrò l’iberico. Quest’ultimo non ha alcun tipo di timore reverenziale, e proverà a conquistare il 4° torneo dello Slam ad appena 20 anni e 5 mesi. Dal canto suo, Djokovic proverà a raggiungere cifra tonda imponendosi per il 25° Major, numero che rappresenta il primato. Ricordiamo che l’unica cosa che il campione di Belgrado non ha vinto, è la medaglia d’oro olimpica.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live della finale di Wimbledon 2024 tra Novak Djokovic e Carlos Alcaraz. Si gioca alle 15!