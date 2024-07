Ranking ATP, i punti da difendere per Sinner fino agli US Open. Djokovic e Alcaraz possono riavvicinarsi

Jannik Sinner a partire da lunedì 10 giugno è il nuovo numero 1 del ranking ATP, ed è certo che, almeno fino alla fine di Wimbledon, né lo spagnolo Carlos Alcaraz, né il russo Daniil Medvedev, né il serbo Novak Djokovic, potranno superarlo in vetta alla classifica mondiale.

In attesa di capire chi degli inseguitori di Sinner marcherà altri punti a Wimbledon, scartando tutti i punti fino agli US Open, il più vicino all’azzurro è il tedesco Alexander Zverev, ma occorrerà riformulare questa ipotesi al termine di Wimbledon in base ai ultimi risultati di Alcaraz-Medvedev ed al cammino di Djokovic.

PUNTI DA DIFENDERE FINO AGLI US OPEN

JANNIK SINNER

12.08.2024 ATP Tour Masters 1000 Toronto W 1000

19.08.2024 ATP Tour Masters 1000 Cincinnati R64 10

09.09.2024 Grand Slam US Open R16 180

Totale punti da difendere fino alla fine degli US Open: 1190

NOVAK DJOKOVIC

12.08.2024 ATP Tour Masters 1000 Toronto – 0

19.08.2024 ATP Tour Masters 1000 Cincinnati W 1000

09.09.2024 Grand Slam US Open W 2000

Totale punti da difendere fino alla fine degli US Open: 3000

ALEXANDER ZVEREV

22.07.2024 ATP Tour 250 Bastad QF 45 (Non rientra tra i migliori 19 di Zverev)

29.07.2024 ATP Tour 500 Hamburg W 500

12.08.2024 ATP Tour Masters 1000 Toronto R32 45 (Non rientra tra i migliori 19 di Zverev)

19.08.2024 ATP Tour Masters 1000 Cincinnati SF 360

09.09.2024 Grand Slam US Open QF 360

Totale punti da difendere fino alla fine degli US Open: 1220

CARLOS ALCARAZ

12.08.2024 ATP Tour Masters 1000 Toronto QF 180

19.08.2024 ATP Tour Masters 1000 Cincinnati F 600

09.09.2024 Grand Slam US Open SF 720

Totale punti da difendere fino alla fine di Wimbledon: 1500

DANIIL MEDVEDEV

12.08.2024 ATP Tour Masters 1000 Toronto QF 180

19.08.2024 ATP Tour Masters 1000 Cincinnati R16 90

09.09.2024 Grand Slam US Open F 1200

Totale punti da difendere fino alla fine di Wimbledon: 1470

RANKING ATP VIRTUALE AL 10 LUGLIO

1 Jannik Sinner 9570

2 Novak Djokovic 7960 (8460 in caso di finale a Wimbledon – 9160 in caso di vittoria)

3 Alexander Zverev 7015

4 Carlos Alcaraz 6930 (7430 in caso di finale a Wimbledon – 8130 in caso di vittoria)

5 Daniil Medvedev 6525 (7025 in caso di finale a Wimbledon – 7725 in caso di vittoria)

RANKING VIRTUALE SENZA GLI SCARTI FINO AGLI US OPEN

1 Jannik Sinner 9570 – 1190 = 8380

2 Alexander Zverev 7015 – 1220 = 5795

3 Carlos Alcaraz 6930 – 1500 = 5430 (5930 in caso di finale a Wimbledon – 6630 in caso di vittoria)

4 Daniil Medvedev 6525 – 1470 = 5055 (5555 in caso di finale a Wimbledon – 6255 in caso di vittoria)

5 Novak Djokovic 7960 – 3000 = 4960 (5460 in caso di finale a Wimbledon – 6160 in caso di vittoria)