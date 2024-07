A che ora Italia-Serbia, finale Europei U22 volley femminile: programma, tv, streaming

L’Italia affronterà la Serbia nella finale degli Europei Under 22 di volley femminile: l’appuntamento è per sabato 6 luglio (ore 21.00), al Palazzetto dello Sport San Giuseppe da Copertino a Lecce. La nostra Nazionale giocherà di fronte al proprio pubblico e cercherà di conquistare il titolo continentale per la seconda volta consecutiva.

Le ragazze di coach Marco Mencarelli, capaci di dominare il proprio girone davanti alla Turchia e poi di sconfiggere la Polonia per 3-1 in semifinale, se la dovranno vedere contro un’avversaria decisamente di rango, che in semifinale ha avuto la meglio al tie-break sulle anatoliche. Si preannuncia un confronto particolarmente serrato e avvincente in terra pugliese.

L’Italia si farà guidare da giocatrici di spessore come le attaccanti Anna Adelusi, Stella Nervini, Beatrice Gardini. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Serbia, finale degli Europei Under 22 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Euro Volley Tv e sul canale YouTube di FIPAV.

CALENDARIO ITALIA-SERBIA, FINALE EUROPEI VOLLEY UNDER 22

Sabato 6 luglio

Ore 21.00 Finale Europei Under 22 volley femminile: Italia vs Serbia – Diretta streaming su Euro Volley Tv e canale YouTube di FIPAV

PROGRAMMA ITALIA-SERBIA VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Euro Volley Tv e canale YouTube di FIPAV.

Diretta Live testuale: OA Sport.