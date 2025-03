Volley, Roma vince la Challenge Cup! Trionfo europeo dopo la retrocessione, Chieri ko

Roma ha conquistato la Challenge Cup di volley femminile, la terza competizione europea per importanza dopo Champions League e CEV Cup. La compagine capitolina ha fatto festa tra le mura amiche, alzando al cielo il primo trofeo internazionale della propria storia e trovando così il modo di esultare dopo essere retrocesse in Serie A2 al termine di una complicata stagione in campionato culminata con il sorpasso di Firenze all’ultima curva.

Le ragazze di coach Giuseppe Cuccarini sono riuscite ad avere la meglio nel derby italiano contro Chieri, quinta nella regular season in Serie A1 e attualmente impegnata nella serie dei playoff contro Novara. Le giallorosse avevano vinto il confronto d’andata al tie-break nella tana della compagine piemontese e oggi si sono imposte nella sfida di ritorno per 3-1 (25-19; 22-25; 25-19; 27-25), mandando in visibilio i 3500 spettatori del Palazzetto dello Sport Small di Roma.

Il trofeo resta in Italia per il quarto anno consecutivo dopo i trionfi di Scandicci (2022), Chieri (2023) e Novara (2024). Il Bel Paese ha portato a casa la Challenge Cup per la 26ma volta nella storia, allungando in testa all’albo d’ora con un margine siderale nei confronti di Germania (7) e Turchia (4). La campagna continentale del Bel Paese proseguirà con Novara in CEV Cup (le piemontesi sono attese in semifinale dal THY Istanbul), con la speranza di avere tre squadre (Conegliano, Milano e Scandicci) nella Final Four di Champions League.

Dopo tre set ad altalena, il quarto parziale si è rivelato particolarmente combattuto, ma nel rush finale ai vantaggi è stata Roma a spegnere il tentativo di Chieri di trascinare la contesa al tie-break (le ragazze di Giulio Bregoli avrebbero dovuto vincerlo per disputare il golden set di spareggio). Prestazione stellare da parte dell’opposto Anna Adelusi (26 punti) e delle schiacciatrici Wilma Salas e Giulia Melli (17 punti a testa), mentre a Chieri non sono bastate Avery Skinner (23 punti, 3 ace), Anne Buijs (18) e Sara Alberti (9, 5 muri).