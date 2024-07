A che ora gareggiano Errigo, Favaretto e Volpi nel fioretto femminile: programma, tv, tabellone

Domani, domenica 28 luglio, va in scena il tabellone individuale di fioretto femminile valido per le Olimpiadi 2024. La scherma a Parigi è una delle grandi protagoniste della prima settimana, e per l’Italia sarà una giornata cruciale in quella che da sempre è l’arma più foriera di soddisfazioni. Saranno tre al azzurre al via: Arianna Errigo, Martina Favaretto e Alice Volpi.

La giornata scatterà alle 9.30 con gli incontri dei trentaduesimi di finale, dove però tutte e tre le azzurre sono esentate, essendo testa di serie n.1 (Errigo), n.4 (Favaretto) e n.3 (Volpi). Le azzurre dunque entreranno in pedana a partire dalle 10.25, quando inizierà il secondo turno. Ottavi di finale previsti nel primo pomeriggio (14.05), mentre i quarti andranno in scena dalle 15.55. Si passerà alla sessione serale (dalle 19.00) per le semifinali, seguite poi dalla finale per il bronzo alle 20.50 e quella che metterà in palio l’oro dalle 21.45.

Sono nella parte alta del tabellone Errigo e Favaretto, che potrebbero affrontarsi in un’ipotetica semifinale tutta italiana. La portabandiera azzurra esordirà contro la vincente di Catantan (Phi)/Pistoia (Bra), mentre Martina affronterà l’egiziana Amr Hossny. Per Errigo probabile ottavo contro la transalpina Lacheray, mentre ai quarti la sfida designata è contro la canadese Can Guo. Nello spicchio di Favaretto primo turno di fuoco tra la polacca Walczyk-Klimasyk e la transalpina Thibus, con una delle due principale candidata avversaria in un eventuale quarto con l’azzurra. Esordio da prendere con le pinze per Volpi contro la polacca Lyczbinska, in un cammino che all’orizzonte vede la semifinale con la statunitense Kiefer (n.2 del mondo). Prima però attenzione ai possibili ostacoli come la giapponese Ueno e la tedesca Sauer.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming deldel tabellone individuale del fioretto femminile di Parigi 2024. Tutti gli eventi saranno disponibili su discovery+ e Eurosposrt in diretta streaming, mentre in chiaro ove sarà Possibile si potranno seguire gli assalti su RaiDue e RaiSport HD. Immancabile la Diretta Live testuale dal prima all’ultima stoccata di OA Sport.

CALENDARIO SCHERMA FIORETTO FEMMINILE OLIMPIADI PARIGI 2024

Domenica 28 luglio

09:30 Trentaduesimi Fioretto Individuale Donne

10:25 Sedicesimi Fioretto Individuale Donne

14:05 Ottavi Fioretto Individuale Donne

15:55 Quarti Fioretto Individuale Donne

19:00 Semifinale 1 Fioretto Individuale Donne

19:30 Semifinale 2 Fioretto Individuale Donne

20:50 Sfida per il bronzo Fioretto Individuale Donne

21:45 Sfida per l’oro Fioretto Individuale Donne

A CHE ORA SCENDONO IN PEDANA LE AZZURRE

Ore 10.25 Errigo-Catantan (Phi)/Pistoia (Bra) – Sedicesimi di finale

Ore 10.25 Volpi-Lyczbinska (Pol) – Sedicesimi di finale

Ore 11.55 Favaretto-Hossny (Egy) – Sedicesimi di finale

PROGRAMMA SCHERMA PARIGI 2024: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.