WTA ‘s-Hertogenbosch 2024, risultati 11 giugno: vincono Jessica Pegula e Naomi Osaka, eliminata Elise Mertens

Prosegue il primo turno del singolare femminile del Libema Open, combined in corso sull’erba outdoor di ‘s-Hertogenbosch, nei Paesi Bassi: il torneo WTA 250 vede completarsi altri dieci incontri, mentre quello tra la polacca Magda Linette e la statunitense Robin Montgomery viene sospeso per oscurità sul punteggio di 7-6 (4) 3-6 5-5, con l’europea che andrà al servizio alla ripresa, nell’undicesimo game del terzo e decisivo set.

La statunitense Jessica Pegula supera la bielorussa Aliaksandra Sasnovich con un doppio 6-2, mentre la serba

Aleksandra Krunic rimonta e batte la transalpina Jessika Ponchet con lo score di 4-6 6-2 6-1. La magiara Dalma Galfi supera la padrona di casa neerlandese Arantxa Rus per 6-0 6-3, mentre la nipponica Naomi Osaka elimina la belga Elise Mertens per 6-2 6-4, infine l’altra neerlandese Suzan Lamens batte in rimonta la statunitense Bernarda Pera col punteggio di 4-6 6-2 6-4.

La canadese Bianca Andreescu ribalta la sfida con la neerlandese Eva Vedder, vincendo per 4-6 6-3 6-2, così come la cinese Yue Yuan rimonta la russa Diana Shnaider, battuta per 1-6 6-4 6-3. La statunitense Emina Bektas elimina la russa Anna Blinkova col punteggio di 6-4 6-0, mentre la russa Ekaterina Alexandrova regola l’australiana Arina Rodionova per 6-3 6-4, infine l’elvetica Celine Naef piega la statunitense Elizabeth Mandlik col punteggio di 7-6 1-6 6-4.

