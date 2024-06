WTA ‘s-Hertogenbosch 2024, doppia vittoria ed affermazione finale per Liudmila Samsonova

Liudmila Samsonova porta a casa una doppia vittoria e trionfa a ‘s-Hertogenbosch, nei Paesi Bassi, nel Libema Open 2024 di tennis, combined sull’erba outdoor neerlandese: nel tabellone di singolare femminile del torneo di categoria WTA 250, infatti, la russa domina la prosecuzione della semifinale interrotta ieri e poi vince in rimonta la finale, portando a casa la manifestazione.

Nel penultimo atto, interrotto ieri per pioggia al termine del secondo set, Samsonova, numero 2 del tabellone, vince il derby russo contro la numero 3 del seeding, Ekaterina Alexandrova: la prosecuzione dura appena 32′, il tempo necessario a Samsonova per portare a casa la frazione decisiva per 6-1 e chiudere i conti sul 6-3 6-7 (1) 6-1 dopo due ore e 28 minuti complessivi di gioco.

La pioggia concede ulteriore riposo a Samsonova per recuperare dalla fatica extra non preventivata ed affrontare l’ultimo atto contro la wild card canadese Bianca Andreescu: la russa si impone ancora in tre set, questa volta in rimonta, con lo score di 4-6 6-3 7-5, ancora una volta dopo due ore e 28 minuti di battaglia sportiva, conquistando così il titolo.

WTA 250 ‘S-HERTOGENBOSCH 2024 – RISULTATI 16 GIUGNO

Semifinali

Liudmila Samsonova (Russia, 2) b. Ekaterina Alexandrova (Russia, 3) 6-3 6-7 (1) 6-1

Finale

Liudmila Samsonova (Russia, 2) b. Bianca Andreescu (Canada, WC) 4-6 6-3 7-5