WTA ‘s-Hertogenbosch 2024: la pioggia blocca la fine del programma. Colpo Andreescu su Naomi Osaka

Finisce nell’acqua, nel senso che si conclude anticipatamente (e senza chiudersi), la giornata del WTA 250 di ‘s-Hertogenbosch, che ha visto concludersi solo tre incontri, bloccandone un quarto proprio nelle sue fasi iniziali. Ma andiamo a riepilogare la situazione.

Il confronto che non ha quasi fatto in tempo a cominciare è quello tra la russa Ekaterina Alexandrova e l’americana Robin Montgomery, con la prima che è riuscita a chiudere il game d’apertura prima che a chiudere i rubinetti della pazienza ci pensasse Giove Pluvio. La vincitrice sfiderà l’altra russa Liudmila Samsonova (6-4 7-5 alla belga Greet Minnen, che vanamente rincorre per tutto il match).

La sfida più bella e sentita di oggi, però, è quella tra Bianca Andreescu e Naomi Osaka. Sia la canadese che la giapponese stanno tornando in forma importante, il che potrebbe regalare alla WTA il ritorno di due calibri davvero in grado di dare (tanto) fastidio a Iga Swiatek. Stavolta a vincere è la nordamericana, che riesce a trovare un bel 6-4 3-6 7-6(3): non vinceva tre incontri consecutivi da Miami 2023 e non arrivava in semifinale da Hua Hin nel febbraio dello stesso anno. E, se questo è il ritmo di ritorno in auge, c’è poco da stare allegre per molte.

L’avversaria di Andreescu sarà l’ungherese Dalma Galfi, che solo con questo risultato ha le potenzialità di rientrare nelle prime 120 del mondo o di riavvicinarvisi. 7-5 6-3 il risultato contro la serba Aleksandra Krunic che va sul 5-3, perde sette giochi di fila e di lì non riesce più a girare la questione.