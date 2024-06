WTA ‘s-Hertogenbosch 2024, risultati 12 giugno: Osaka, Andreescu e Minnen approdano ai quarti

Si completa il primo turno ed iniziano gli ottavi di finale nel tabellone di singolare femminile del Libema Open, combined in corso sull’erba outdoor di ‘s-Hertogenbosch, nei Paesi Bassi: il torneo WTA 250 vede completarsi l’incontro sospeso per oscurità ieri e disputarsi altre sette sfide, delle quali tre per il secondo turno.

La qualificata statunitense Robin Montgomery elimina la polacca Magda Linette, testa di serie numero 8, nella prosecuzione del match sospeso ieri per oscurità sul punteggio di 7-6 (4) 3-6 5-5, con la nordamericana che vince i due game giocati oggi e conquista per 7-5 il terzo set.

Negli altri incontri del primo turno la numero 5 del seeding, la russa Veronika Kudermetova, supera la cinese Zhuoxuan Bai per 7-5 6-1, mentre la teutonica Jule Niemeier piega la danese Clara Tauson col punteggio di 6-4 6-7 (3) 6-4, infine la testa di serie numero 2, la russa Liudmila Samsonova, regola la belga Alison Van Uytvanck con lo score di 6-1 6-3.

Nelle prime sfide degli ottavi di finale, invece, il match tra wild card premia la nipponica Naomi Osaka, che liquida la padrona di casa neerlandese Suzan Lamens con un doppio 6-2, mentre l’altra wild card, la canadese Bianca Andreescu, regola la numero 6 del seeding, la cinese Yue Yuan, con un duplice 6-4, infine la belga Greet Minnen piega in tre set la testa di serie numero 7, la croata Donna Vekic, con lo score di 6-1 0-6 7-5.

WTA 250 ‘S-HERTOGENBOSCH – RISULTATI 12 GIUGNO

Ottavi di finale

Naomi Osaka (Giappone, WC) b. Suzan Lamens (Paesi Bassi, WC) 6-2 6-2

Bianca Andreescu (Canada, WC) b. Yue Yuan (Cina, 6) 6-4 6-4

Greet Minnen (Belgio) b. Donna Vekic (Croazia, 7) 6-1 0-6 7-5

Primo turno

Veronika Kudermetova (Russia, 5) b. Zhuoxuan Bai (Cina) 7-5 6-1

Robin Montgomery (Stati Uniti, Q) b. Magda Linette (Polonia, 8) 6-7 (4) 6-3 7-5

Jule Niemeier (Germania) b. Clara Tauson (Danimarca) 6-4 6-7 (3) 6-4

Liudmila Samsonova (Russia, 2) b. Alison Van Uytvanck (Belgio) 6-1 6-3