WTA Nottingham 2024, risultati 11 giugno: agli ottavi Ons Jabeur e Magdalena Frech, eliminata Marta Kostyuk

Si è completato, con altri otto incontri disputati, il primo turno del Rothesay Open 2024 di tennis, torneo di categoria WTA 250, proseguito quest’oggi sull’erba di Nottingham, in Gran Bretagna: con la qualificata azzurra Lucrezia Stefanini vittoriosa ieri e quindi già agli ottavi, oggi non sono scese in campo altre italiane.

La numero 1 del tabellone, la tunisina Ons Jabeur, elimina la colombiana Camila Osorio per 6-2 6-3, mentre la numero 5 del seeding, la polacca Magdalena Frech, regola la nipponica Nao Hibino con lo score di 6-1 6-4. La teutonica Tatjana Maria rimonta e batte la colombiana Emiliana Arango per 4-6 7-6 7-6, infine la qualificata canadese Rebecca Marino liquida l’elvetica Viktorija Golubic con punteggio di 6-1 6-4.

La wild card britannica Francesca Jones piega la testa di serie numero 8, la statunitense Caroline Dolehide con lo score di 7-6 6-3, mentre l’altra statunitense Ashlyn Krueger elimina la cinese Yafan Wang con un duplice 6-3. L’altra wild card britannica Emma Raducanu supera la qualificata nipponica Ena Shibahara col punteggio di 6-1 6-4, infine il derby ucraino premia Daria Snigur, che regola la connazionale Marta Kostyuk, in tabellone con una wild card e numero 2 del seeding, con un doppio 6-3.

RISULTATI WTA NOTTINGHAM 2024 – RISULTATI 11 GIUGNO

Ons Jabeur (Tunisia, 1) b. Camila Osorio (Colombia) 6-2 6-3

Magdalena Frech (Polonia, 5) b. Nao Hibino (Giappone) 6-1 6-4

Tatjana Maria (Germania) b. Emiliana Arango (Colombia) 4-6 7-6 7-6

Rebecca Marino (Canada, Q) b. Viktorija Golubic (Svizzera) 6-1 6-4

Francesca Jones (Gran Bretagna, WC) b. Caroline Dolehide (Stati Uniti, 8) 7-6 6-3

Ashlyn Krueger (Stati Uniti) b. Yafan Wang (Cina) 6-3 6-3

Emma Raducanu (Gran Bretagna, WC) b. Ena Shibahara (Giappone, Q) 6-1 6-4

Daria Snigur (Ucraina) b. Marta Kostyuk (Ucraina, WC, 2) 6-3 6-3