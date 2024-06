ATP ‘s-Hertogenbosch, Griekspoor continua la difesa del titolo, bene de Minaur, la pioggia ferma Humbert

Giornata di quarti di finale nell’ATP 250 di ‘s-Hertogenbosch sull’erba olandese. Qualche interruzione per pioggia, ma comunque programma portato fino in fondo, eccezion fatta per il match conclusivo che finirà domani.

I tifosi olandesi si sono deliziati con Tallon Griekspoor che prosegue il suo percorso per difendere il titolo conquistato lo scorso anno: il padrone di casa ha vinto con il punteggio di 4-6, 6-3, 7-6(4) contro l’australiano Aleksandr Vukic. Un match da ben 27 ace e pochi scambi, che si è giocato davvero su pochissimi punti. Un break per set nei primi due parziali, poi il neerlandese è più bravo ad interpretare con maggiore attenzione e coraggio il tiebreak conclusivo.

Domani sarà sfida a Sebastian Korda che nel derby americano ha vinto nettamente contro Tommy Paul con il punteggio di 6-4, 6-2 in poco più di un’ora. Una prestazione solida e continua per il giocatore di Bradenton dopo i tanti passaggi a vuoto avuti contro Nardi: solo un break subito a metà primo set, ma una superiorità totale mostrata contro il connazionale.

Molto bravo invece Alex de Minaur a gestire la minaccia Milos Raonic e a vincere con il punteggio di 7-5, 6-2 in circa un’ora e mezza di gioco. L’australiano nel primo set era sotto 4-5 0-30 e sul 6-5 si è trovato 0-40, ma in entrambi questi momenti ha mantenuto i nervi saldi. Sospeso invece il match tra Ugo Humbert e Gijs Brouwer, con l’olandese bravissimo a vincere rimonta il primo set da 1-4 a 6-4, ma sotto 5-2 nel secondo. Si ripartirà domani alle 11.00.