WTA Nottingham 2024, risultati 10 giugno: avanzano Karolina Pliskova e Katie Boulter, fuori Clara Burel

Va in archivio la prima giornata del Rothesay Open 2024 di tennis, torneo di categoria WTA 250 scattato quest’oggi sull’erba di Nottingham, in Gran Bretagna: in casa Italia arriva la vittoria della qualificata Lucrezia Stefanini, che elimina la testa di serie numero 7, la cinese Lin Zhu con lo score di 7-6 (4) 3-6 7-5.

La qualificata ceca Linda Fruhvirtová supera la britannica Yuriko Miyazaki per 6-4 7-5, mentre la wild card britannica Heather Watson rimonta e batte la statunitense Kayla Day con lo score di 4-6 6-0 6-4, infine la numero 6 del seeding, la ceca Karolína Plíšková, regola la statunitense Alycia Parks con un duplice 6-4.

L’australiana Daria Saville liquida la testa di serie numero 4, la transalpina Clara Burel, con un doppio 6-3, mentre l’altra francese Diane Parry batte la spagnola Cristina Bucșa per 6-3 6-2. La qualificata australiana Kimberly Birrell supera la qualificata britannica Emily Appleton per 6-3 7-5, infine il derby britannico premia la numero 3 del tabellone, Katie Boulter, che rimonta la connazionale Harriet Dart per 6-7 (5) 6-4 7-5.

RISULTATI WTA NOTTINGHAM 2024 – RISULTATI 10 GIUGNO

Linda Fruhvirtová (Cechia, Q) b. Yuriko Miyazaki (Gran Bretagna) 6-4 7-5

Heather Watson (Gran Bretagna, WC) b. Kayla Day (Stati Uniti) 4-6 6-0 6-4

Karolína Plíšková (Cechia, 6) b. Alycia Parks (Stati Uniti) 6-4 6-4

Daria Saville (Australia) b. Clara Burel (Francia, 4) 6-3 6-3

Diane Parry (Francia) b. Cristina Bucșa (Spagna) 6-3 6-2

Kimberly Birrell (Australia, Q) b. Emily Appleton (Gran Bretagna, Q) 6-3 7-5

Lucrezia Stefanini (Italia, Q) b. Lin Zhu (Cina, 7) 7-6 (4) 3-6 7-5

Katie Boulter (Gran Bretagna, 3) b. Harriet Dart (Gran Bretagna) 6-7 (5) 6-4 7-5