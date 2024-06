WTA Nottingham 2024, risultati 13 giugno: la pioggia impedisce il completamento del programma

La pioggia impedisce il completamento del programma odierno del Rothesay Open 2024 di tennis, torneo di categoria WTA 250, in corso sull’erba di Nottingham, in Gran Bretagna: vengono portati a termine soltanto due dei quattro incontri previsti, con alcune giocatrici che domani saranno chiamate al doppio impegno, dovendosi concludere gli ottavi di finale e poi disputare tutti i quarti.

I due match conclusi sono quelli in cui la numero 5 del seeding, la polacca Magdalena Frech, rimonta la teutonica Tatjana Maria, battuta per 3-6 6-3 6-1, e nel quale la wild card britannica Emma Raducanu liquida l’ucraina Daria Snigur con un doppio 6-2.

L’altra wild card britannica Francesca Jones viene fermata dalla pioggia a due punti dalla vittoria contro la statunitense Ashlyn Krueger: lo stop arriva con la britannica in vantaggio per 6-4 4-6 6-5, mentre nel dodicesimo game Jones sta servendo per il match e lo score recita 30-30.

Non fa nemmeno in tempo a scendere in campo, invece, la numero 1 del tabellone, la tunisina Ons Jabeur, la quale dovrà affrontare domani la qualificata ceca Linda Fruhvirtova: la vincente di questo incontro dovrà poi sfidare nella stessa giornata l’altra ceca Karolina Pliskova, numero 6 del seeding, nel match dei quarti di finale.

RISULTATI WTA NOTTINGHAM 2024 – RISULTATI 13 GIUGNO

Magdalena Frech (Polonia, 5) b. Tatjana Maria (Germania) 3-6 6-3 6-1

Emma Raducanu (Gran Bretagna, WC) b. Daria Snigur (Ucraina) 6-2 6-2

Francesca Jones (Gran Bretagna, WC) c. Ashlyn Krueger (Stati Uniti) 6-4 4-6 6-5 *30-30 sospesa e rinviata a domani

Ons Jabeur (Tunisia, 1) c. Linda Fruhvirtova (Cechia, Q) rinviata a domani