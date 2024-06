WTA Nottingham 2024, risultati 15 giugno: completati i quarti, domani semifinali e finali

Ancora una volta la pioggia impedisce il regolare svolgimento del programma del Rothesay Open 2024 di tennis, torneo di categoria WTA 250, in corso sull’erba di Nottingham, in Gran Bretagna: vengono completati i quarti di finale, mentre inizia soltanto la prima semifinale, poi sospesa e rinviata a domani, quando si tenterà di portare a conclusione la manifestazione.

Per quanto concerne i match validi per i quarti di finale, il derby tra le wild card britanniche Emma Raducanu e Francesca Jones non va in scena per il forfait di quest’ultima prima dell’inizio della sfida. La ceca Karolina Pliskova, numero 6 del seeding, piega, al termine di un match durissimo, la numero 1 del tabellone, la tunisina Ons Jabeur, battuta con lo score di 7-6 (8) 6-7 (3) 7-5, infine la transalpina Diane Parry regola in due set la qualificata australiana Kimberly Birrell, sconfitta per 6-3 7-6 (4).

Inizia soltanto la prima semifinale: il derby britannico tra la testa di serie numero 3, Katie Boulter, e la wild card Emma Raducanu viene sospeso al termine del primo set, vinto da Raducanu per 7-6 (13). Non comincia neppure, invece, l’altra sfida tra la ceca Karolina Pliskova, numero 6 del seeding, e la francese Diane Parry.

WTA 250 NOTTINGHAM 2024 – RISULTATI 15 GIUGNO

Quarti di finale

Karolína Plíšková (Cechia, 6) b. Ons Jabeur (Tunisia, 1) 7-6 (8) 6-7 (3) 7-5

Diane Parry (Francia) b. Kimberly Birrell (Australia, Q) 6-3 7-6 (4)

Emma Raducanu (Gran Bretagna, WC) b. Francesca Jones (Gran Bretagna, WC) per forfait

Semifinali

Katie Boulter (Gran Bretagna, 3) c. Emma Raducanu (Gran Bretagna, WC) 6-7 (13) sospesa e rinviata a domani

Karolína Plíšková (Cechia, 6) c. Diane Parry (Francia) rinviata a domani