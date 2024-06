WTA Nottingham, Katie Boulter super: batte Raducanu e Pliskova in un giorno e si prende il titolo

Giornata incredibile e lunghissima a Nottingham per il WTA 250 sull’erba che è stato difficilissimo in questi giorni per la pioggia. Un ritardo che è stato recuperato anche oggi, con la seconda semifinale tra Pliskova e Parry da iniziare e la prima tra Boulter e Raducanu da concludere dopo il primo set.

La campionessa alla fine è stata Katie Boulter, che ha festeggiato nello stesso giorno del compagno Alex de Minaur. La britannica aveva perso ieri il primo set del derby contro Emma Raducanu al tiebreak (15-13), ma oggi ha trovato la forza di reagire e vincere il secondo e il terzo parziale con il punteggio di 6-3 6-4 per approdare in finale. Nel secondo parziale la differenza l’hanno fatta il break nel settimo game e nel nono game, mentre il servizio nel set decisivo non è stato un fattore: la numero 30 del mondo è andata avanti 4-2, poi 5-3 e si è fatta riprendere, ma ha trovato la forza di brekkare nuovamente nel decimo game. Più di tre ore e un quarto di match in due giorni incredibili.

In finale ha sfidato Karolina Pliskova che in mattinata ha sconfitto in rimonta la francese Diane Parry con il punteggio di 6-7(9), 6-1, 6-4 in quasi due ore e mezza di gioco. Una bella reazione da parte dell’ex numero 1 del mondo che nel primo parziale non è riuscita a chiudere sul 5-4 e servizio e nel terzo è riuscita a recuperare da 0-2 con grande caparbietà.

Finale che è andata infine appannaggio di Boulter, vincitrice a Nottingham per il secondo anno consecutivo. La giocatrice di casa ha prevalso su Pliskova con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-2 in quasi due ore di gioco. La giocatrice britannica ha cambiato passo nei due set conclusivi, perdendo solo una volta il servizio e ottenendo quasi tutti i punti non appena ha messo la prima di servizio. La differenza fisica e di tenuta sui due match giocati oggi è emersa.