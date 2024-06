WTA Berlino, avanti Gauff, Sabalenka e Rybakina, infortunio e ritiro per Vondrousova

Giornata piena di grandi partite negli ottavi di finale del WTA 500 di Berlino, sull’erba della capitale tedesca. Tante sono state le big che sono scese in campo per affinare la condizione in vista dell’ormai imminente Wimbledon

Giovedì che è cominciato con la bella vittoria di Elena Rybakina che ha piegato in due set Veronika Kudermetova con il punteggio di 6-4, 7-5 in poco più di un’ora e mezza. La giocatrice kazaka ha trovato il break sempre nei momenti più importanti: nel decimo game del primo set dopo che si era fatta controbrekkare sul 5-3 e nel dodicesimo game del secondo set. La sfida sarà contro Viktoria Azarenka ai quarti.

Convincenti sono stati i successi anche per Aryna Sabalenka e Coco Gauff. La bielorussa ha superato Daria Kasatkina per 6-1, 6-4 in poco più di un’ora di gioco: la numero 3 del mondo ha perso una sola volta il servizio e ha fatto valere la sua maggior pesantezza di palla rispetto all’avversaria. Gauff che ha battuto invece Ekaterina Alexandrova per 7-6(6), 6-2: fondamentale è stata la rimonta da 3-6 nel tiebreak del primo.

Sabalenka affronterà Anna Kalinskaya che ha beneficiato del ritiro da parte di Marketa Vondrousova sul 5-5 del primo set. La ceca è scivolata, si è aperta come un compasso e si è fatta male alla gamba destra sul primo punto del nono game, quando era avanti 5-3. Davvero una disdetta per la campionessa in carica di Wimbledon. Gauff affronterà invece Ons Jabeur, vincitrice in rimonta su Linda Noskova per 6-7(5), 6-3, 6-4. L’altro quarto della parte alta sarà tra Jessica Pegula e Katerina Siniakova, vincitrici rispettivamente su Donna Vekic (6-4, 7-5) e Qinwen Zheng (doppio 6-4)