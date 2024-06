WTA Berlino 2024: Kalinskaya in finale, Gauff e Pegula fermate dalla pioggia prima della fine di una lunga giornata

Non riesce a terminare una giornata lunghissima al WTA 500 di Berlino, che doveva mettere in atto due quarti di finale, finirne un terzo e poi procedere alla disputa delle semifinali. La prima parte del proposito è stata portata a termine, la seconda no. Protagonista, come sempre, la pioggia.

Andiamo con ordine. Nei quarti di finale, oltre a tutte le questioni di rinvii già viste, ci si mettono anche due ritiri. Il primo è quello di Aryna Sabalenka, con la bielorussa fermata da un problema a una spalla quando già si trovava sotto 5-1 con la russa Anna Kalinskaya. A quel punto la decisione di non proseguire ulteriormente. L’altro ritiro riguarda Ons Jabeur, che dopo un primo set combattutissimo e finito al tie-break, ma vinto 11-9 da Coco Gauff (le servono 8 set point), deve alzare bandiera bianca dopo essersi fatta misurare la temperatura. In breve, dopo 68 minuti si finisce improvvisamente per quella che poteva diventare una delle partite dell’anno.

L’unico incontro che va dunque a terminare integralmente è anche quello sospeso ieri, con Jessica Pegula che chiude il discorso contro la ceca Katerina Siniakova per 7-6(2) 3-6 6-3. Prende così vita il derby americano con Gauff, che però finisce anch’esso vittima dell’acqua. Sul 7-5 e tie-break del secondo set con 3-1 a favore di Pegula, infatti, comincia a cadere della pioggia su Berlino. Smette rapidamente, torna il sereno, ma non si riescono a dare condizioni sufficientemente sicure al campo e, dunque, si rinvia tutto a domani mattina. Potrebbero servire 4 punti come un altro parziale.

In tutto questo, l’unica che, avendo finito la sua semifinale, ha già delle certezze è Kalinskaya. La russa sconfigge, infatti, Victoria Azarenka in una semifinale dalle strane apparenze, già solo per il particolare risultato: 6-1 6-7(3) 6-1. Sarà lei ad aspettare la vincente di Gauff-Pegula, attese di nuovo in campo a mezzogiorno. Per lei è la seconda finale dell’anno, dopo quella persa con Jasmine Paolini a Dubai.