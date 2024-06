WTA Bad Homburg 2024: Lucia Bronzetti batte Tamara Korpatsch e sarà nel tabellone principale

Dover ripartire dalle qualificazioni pur avendo giocato la finale l’anno precedente. A Lucia Bronzetti succede anche questo, ma il WTA 250 di Bad Homburg le sorride dopo una giornata davvero travagliata. Per l’azzurra, infatti, arriva la vittoria sulla tedesca Tamara Korpatsch per 3-6 6-0 6-1 e, dunque, il raggiungimento del tabellone principale.

Già, main draw dopo un turno unico di tabellone cadetto. Una situazione del tutto unica nella WTA, ma giustificata anche dal fatto che, con i tabelloni ridotti all’osso dalla contemporanea presenza delle qualificazioni di Wimbledon (a Roehampton), si deve fare di necessità virtù e questa è la soluzione dell’evento che si gioca nell’Assia.

Primo set che va a sprazzi: 0-3 Korpatsch, 3-3, 3-6 per la tedesca. All’atto pratico, tre break che si rincorrono in maniera diversamente simmetrica e che danno il parziale alla padrona di casa. Poi è solo Bronzetti, con la riminese che vola via e non si fa neanche intimorire da un’interruzione molto lunga provocata dalla pioggia: 3-6 6-0 6-1 e obiettivo centrato.

Per l’italiana, ora, nel tabellone principale ci sarà la croata Donna Vekic, che in questa stagione su erba quantomeno si trova all’interno di una variazione sul tema. Finora, infatti, ha esordito nei due tornei precedenti (‘s-Hertogenbosch e Berlino) con altrettante tedesche, battendole e uscendo poi al secondo turno. Per Bronzetti si tratta di dare continuità all’omologo risultato ottenuto a Birmingham.