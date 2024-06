Volley, i premi individuali e il Dream Team della Nations League: Brizard MVP, la Francia fa man bassa

La Francia ha vinto la Nations League di volley maschile, sconfiggendo il Giappone per 3-1 nella finale andata in scena a Lodz (Polonia) dopo aver regolato Italia e Polonia al tie-break nei turni precedenti. I Campioni Olimpici hanno alzato al cielo il prestigioso trofeo internazionale per la seconda volta nella storia e si presenteranno con grandi ambizioni alle Olimpiadi di Parigi 2024, che inizieranno il prossimo 26 luglio.

I ragazzi di coach Andrea Giani hanno festeggiato il meritato successo, facendo anche man bassa dei premi individuali. Il palleggiatore Antoine Brizard ha ricevuto il riconoscimento come miglior giocatore del torneo (MVP) e anche come miglior regista della manifestazione. In estasi anche l’opposto Jean Patry e il centrale Nicolas Le Goff.

Gli altri premi, ciascuno del valore di 10.000 dollari (l’MVP ne garantisce invece 30.000), sono andati allo schiacciatore giapponese Yuki Ishikawa, al martello polacco Tomasz Fornal, al centrale polacco Jakub Kochanowski e al libero nipponico Tomohiro Yamamoto. Di seguito il Dream Team e i premi individuali della Nations League 2024 di volley maschile.

PREMI INDIVIDUALI NATIONS LEAGUE VOLLEY 2024

MVP (miglior giocatore del torneo): Antoine Brizard (Francia)

Miglior palleggiatore: Antoine Brizard (Francia)

Miglior opposto: Jean Patry (Francia)

Miglior schiacciatore #1: Yuki Ishikawa (Giappone)

Miglior schiacciatore #2: Tomasz Fornal (Polonia)

Miglior centrale #1: Jakub Kochanowski (Polonia)

Miglior centrale #2: Nicolas Le Goff (Francia)

Miglior libero: Tomohiro Yamamoto (Giappone)