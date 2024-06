Virtus Bologna-Olimpia Milano oggi in tv, Serie A basket: orario gara-1, programma, streaming

Si alza il sipario sulla finale scudetto della Serie A di basket 2024! Oggi giovedì 6 giugno alle 20:30 scatta infatti la serie che mette in palio il titolo di campione d’Italia con la gara-1 tra la Virtus Bologna e l’Olimpia Milano in programma alla Segafredo Arena – dove si rimarrà anche per gara-2 prevista sabato 8 giugno sempre alle 20:30.

La Virtus Bologna punta ad interrompere l’egemonia milanese e ritornare a vincere il Tricolore a distanza di tre anni dall’ultima volta (2020-2021). Le V-nere si presentano all’atto conclusivo dopo aver eliminato non a fatica la Bertram Tortona nei quarti di finale (3-2) ed in semifinale l’Umana Reyer Venezia (3-1), con Marco Belinelli e Tornike Shengelia protagonisti assoluti in questi playoff per i bianconeri.

L’Olimpia Milano invece cerca di calare il tris dopo aver vinto lo Scudetto nel 2022 e nel 2023, per riscattare al contempo un’annata nettamente al di sotto delle aspettative con nessun trofeo in bacheca tra Supercoppa Italiana e Coppa Italia e la mancata qualificazione alla post-season in Eurolega nonostante un roster pieno zeppo di stelle tra Shavon Shields, Nikola Mirotic – alla sua prima finale scudetto – e Shabazz Napier ritornato all’ombra della Madonnina in inverno.

Palla a due che verrà alzata alla Segafredo Arena di Bologna alle ore 20:30. La diretta TV sarà garantita in chiaro per tutti sul Nove (Canale 9 del Digitale Terrestre) e su DMAX (Canale 52 del Digitale Terrestre), mentre per gli abbonati sarà fruibile su Eurosport 2 HD. La diretta streaming sarà affidata invece a Discovery+, Eurosport.it, SkyGO, Now TV e DAZN. OA Sport vi fornirà invece la diretta Live testuale, per non farvi perdere nemmeno un minuto di questa gara-1 della finale scudetto della Serie A di basket 2024!

