Tiro a segno, Coppa del Mondo Monaco 2024: Edoardo Bonazzi 22° nella carabina da 10 metri, vince Sheng Lihao

Va in archivio la prima finale nella tappa della Coppa del Mondo 2024 di tiro a segno, scattata a Monaco di Baviera, in Germania, l’ultima valida per il ranking olimpico: nella carabina ad aria compressa da 10 metri maschile si impone il cinese Sheng Lihao, mentre il migliore degli azzurri è Edoardo Bonazzi, 22°.

Nella finale domina il cinese Sheng Lihao, che da junior sigla il nuovo record del mondo assoluto con 254.5, precedendo lo slovacco Patrik Jany, secondo a quota 251.3, mentre sale sul gradino più basso del podio l’austriaco Martin Strempfl, terzo con 230.2. Quarta piazza per il norvegese Jon-Hermann Hegg, eliminato a quota 207.0.

Quinta posizione per lo statunitense Peter Matthew Fiori, out a quota 187.2, mentre si ferma in sesta piazza l’egiziano Mohamed Hamdy Abdelkader con 165.5. Settimo posto per il ceco Jiri Privratsky a quota 144.2, infine termina ottavo l’altro cinese Du Linshu con 123.3.

Eliminati nelle qualificazioni tutti gli azzurri in gara: 22° Edoardo Bonazzi a quota 630.2, 25° Lorenzo Bacci, in gara solo per il ranking, con 629.7, 53° Danilo Dennis Sollazzo a quota 627.5, 55° Riccardo Armiraglio, anch’egli in gara solo per il ranking, con 627.2, 75° Simon Weithaler a quota 623.9.