Tiro a segno, Barbara Gambaro e Sofia Ceccarello possono ancora sperare di staccare il pass olimpico nella carabina 3 posizioni

Non solo Massimo Spinella: la tappa della Coppa del Mondo 2024 di tiro a segno di Monaco di Baviera, in Germania, potrebbe regalare il sogno olimpico anche ad una tra Barbara Gambaro e Sofia Ceccarello nella carabina tre posizioni da 50 metri femminile, con le finali che si disputeranno il 7 giugno. Al momento potrebbero esser addirittura 5 i pass olimpici che verranno assegnati attraverso il ranking, ed è già certo che saranno almeno 3.

Questi i pass da assegnare: il primo da regolamento, un secondo per la quota declinata dalla Cina, che pur avendo conquistato 4 pass nella carabina femminile tra 10 e 50 metri, manderà solo tre atlete a Parigi, con Han che sarà al via in entrambe le gare, restituendo così la quota conquistata da Miao ai Mondiali 2022, ed un terzo dalla riallocazione di una delle quote assegnate ai Campionati Oceanici.

Vi sarà, infatti, una sola tiratrice oceanica al via nell’ultima tappa tedesca di Coppa del Mondo, l’australiana Olivia Cartwright: per essere eleggibile dovrà rientrare tra le prime 50 classificate, che conquisteranno punti per il ranking olimpico, a Monaco di Baviera. Al momento, infatti, nessuna atleta dell’Oceania ha conquistato punti in questa specialità, e restando così le cose entrambi i pass assegnati ai Campionati Oceanici verrebbero riallocati attraverso il ranking.

Medesimo discorso per la quota assegnata tramite i Campionati Africani: l’egiziana Ahlzaraa Shaban, unica africana al via a Monaco di Baviera, dovrà arrivare tra le prime 50 per diventare eleggibile per i Giochi, in caso contrario la sua quota verrà riallocata tramite il ranking. Anche gli USA, come la Cina, hanno declinato una quota, ma quella statunitense dovrebbe essere riallocata ad una tiratrice del medesimo Continente, in quanto conquistata ai Campionati delle Americhe 2022.

Nel caso in cui si verificheranno queste ipotesi, sarebbero 5 le quote assegnate attraverso il ranking: Barbara Gambaro attualmente è la sesta tiratrice eleggibile, mentre Sofia Ceccarello è l’ottava. La quinta atleta eleggibile è la slovena Urska Kuharic, che vanta attualmente 138 punti in più rispetto a Gambato: l’azzurra non scarterà punti nell’ultima gara, mentre la slovena per incrementare il proprio bottino dovrà totalizzare più di 250 punti. A conti fatti, qualora la slovena non dovesse andare oltre la 38ma posizione, all’azzurra potrebbe bastare la 44ma piazza per scavalcarla.

A Monaco di Baviera, infatti, verranno assegnati 2000 punti alla vincitrice, fino ai 44 che andranno alla 50ma classificata, dato che saranno al via 106 atlete. Dato che, dal 9° posto a scendere, ogni piazzamento assegna 16 punti in più della successiva, a meno di exploit, all’azzurra basterà arrivare 6 posizioni dietro alla slovena per scavalcarla. Occorre fare attenzione anche alla serba Teodora Vukojević, attualmente attardata di 182 punti rispetto all’azzurra e di 320 punti rispetto alla slovena. Servirebbe una grandissima prestazione, invece, a Sofia Ceccarello, in quanto l’azzurra ha 554 punti di ritardo dalla slovena ed avrà bisogno di una grande prestazione per superare le avversarie e volare a Parigi 2024.

La qualificazione di una tra Gambaro e Ceccarello sarebbe molto importante anche per un altro motivo: entrambe sarebbero eleggibili per prendere parte anche alla gara da 10 metri, e questo vorrebbe dire che l’Italia potrebbe schierare un team nella prova a coppie miste della carabina, dato che Sollazzo e Bonazzi hanno conquistato i due pass non nominali nella carabina maschile da 10 metri.

RANKING OLIMPICO CARABINA 3 POSIZIONI FEMMINILE