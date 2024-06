Wimbledon 2024 senza nessuno dei Big-3: in un torneo dello Slam non accadeva dal 1999!

Domenica primo luglio prenderà il via l’attesissimo torneo di Wimbledon 2024. L’edizione numero 137 dei Championships non solo porterà in scena l’impareggiabile fascino dei prati londinesi ma, di pari passo, avrà un valore statistico non di poco conto. Il torneo di Church Road 2024, infatti, sarà il primo torneo del Grande Slam del ventunesimo secondo che non vedrà nel proprio main draw nessuno dei Big-3.

Roger Federer, come ben sappiamo, si è ritirato ormai da tempo, mentre Rafa Nadal e Novak Djokovic saranno ai box per motivazioni differenti. Il maiorchino ha deciso di concentrarsi sugli allenamenti in vista del torneo olimpico di Parigi 2024, mentre il serbo si è dovuto operare al ginocchio per un problema al menisco che lo ha costretto ad abbandonare il Roland Garros da poco concluso.

Da quanto non accadeva che un torneo Major fosse senza i Big-3 nel proprio tabellone? Spulciando gli archivi, infatti, bisogna tornare addirittura al precedente millennio, più precisamente agli US Open 1999. Il 12 settembre Andre Agassi superò in finale in un derby a stelle e strisce Todd Martin con il punteggio di 6-4, 6(5)–7, 6(2)–7, 6-3, 6-2. Da quel momento in avanti il tennis è cambiato.

La striscia di tornei del Grande Slam con almeno una tra Federer, Nadal e Djokovic prende il via, infatti, con gli Australian Open del 2000. Nell’occasione un giovanissimo Roger Federer passò il primo turno con un secco 6-4 6-4 7-6 su Michael Chang, quindi replicò contro lo slovacco Jan Kroslak (7-6 6-2 6-3) prima di cedere al terzo turno in maniera netta (1-6 4-6 3-6) contro il francese Arnaud Clement. Per le statistiche, il successo finale andò anche in questo caso ad Andre Agassi che in finale piegò Evgenij Kafelnikov con il punteggio di 3-6 6-3 6-2 6-4.