Tennis, Jannik Sinner: “Ora concentrazione su Wimbledon e Parigi dove voglio una medaglia”

Jannik Sinner sta vivendo un vero e proprio frullatore di emozioni. Dopotutto il nostro portacolori è passato in poche ore dalla sconfitta in semifinale contro Carlos Alcaraz, ai festeggiamenti per il numero 1 del ranking ATP di ieri a Sesto Pusteria, fino alla giornata romana di oggi. Per il vincitore degli Australian Open, infatti, erano in programma le visite mediche di rito nell’ambito del protocollo del CONI con gli ‘atleti probabili olimpici’.

A lato di questo impegno che dà, sostanzialmente, il via al percorso in direzione di Parigi 2024, il nuovo numero 1 del tennis mondiale ha raccontato come sta vivendo questo momento così intenso del suo anno e, più nel complesso, della sua carriera: “Sono molto contento. Abbiamo svolto le visite mediche e sto bene. Ora devo solo continuare a giocare”.

Il punto di riferimento del tennis azzurro passa poi a dettagliare i suo prossimi impegni per una estate davvero tutta da vivere: “Giocherò l’ATP 500 di Halle, Wimbledon e ovviamente l’Olimpiade, che sarà un momento chiave della mia carriera. Numero 1 del mondo? È una sensazione molto bella, ma quest’anno compirò appena 23 anni: avrò ancora molto lavoro da svolgere. Il mio percorso è appena iniziato”.

Ultima battuta sui Giochi Olimpici di Parigi. Dopo aver saltato Tokyo 2021, il torneo sotto i Cinque Cerchi sui campi del Roland Garros assume un valore davvero notevole: “Andare all’Olimpiade per me è un grande onore. Si giocherà in Europa e sono molto emozionato. Sono curioso di conoscere tutti gli altri azzurri oltre a Filippo Tortu (a sua volta presente oggi a Roma ndr) e di fare squadra tutti insieme. Obiettivi? Sono gli stessi che avevo prima: migliorare sia come tennista sia come persona. Nell’immediato il focus è su Wimbledon, dove cercherò di andare avanti il più possibile, e naturalmente su Parigi 2024 per provare a vincere una medaglia”.