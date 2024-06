Tabellone WTA Bad Homburg 2024: Cocciaretto pesca Sakkari, ma potrebbe non essere un male

Quarta edizione in arrivo per il WTA di Bad Homburg, che quest’anno si è guadagnato la promozione a 500 in virtù di una mossa un po’ particolare, ma sensata. O almeno, sensata nella misura in cui si cerca di colmare quello che è meno sensato, cioè il numero di limitazioni per i WTA 250. Quindi, ecco arrivare l’evento che vede la ceca Katerina Siniakova come campionessa uscente (trionfò in finale su Lucia Bronzetti, qui presente sì, ma dovendo giocare il turno unico di qualificazione contro la tedesca Tamara Korpatsch, e anche questo è un po’ un caso unico).

Al via c’è Elisabetta Cocciaretto, che si sta distinguendo per un’ottima corsa a Birmingham, dove è in semifinale. La marchigiana sfiderà la numero 1 del seeding, la greca Maria Sakkari. Ma, nonostante la classifica dell’ellenica, non è in realtà una notizia così cattiva. Questo perché, per lei, l’erba è sempre stata territorio indigesto: solo in due occasioni è arrivata a vincere tre partite in fila su questa superficie, e nessuna di queste a Wimbledon. In breve, l’obiettivo è possibile.

Si tratta di un evento che è difficile inquadrare o predire, anche contando sul seeding. Certo, si può rispolverare chi sull’erba è andata molto forte. Come Angelique Kerber, e la tedesca qualcosa da dire ce l’ha, specie da vincitrice di Wimbledon nel 2018. Per la tedesca zona di tabellone di Cocciaretto e Sakkari, ma anche della russa Mirra Andreeva, semifinalista al Roland Garros.

potenzialmente può anche essere il torneo di Bianca Andreescu, anche se va capito quanto la canadese sia in grado di continuare a lanciare buoni segnali dopo quelli parigini, dove solo la futura finalista Jasmine Paolini (impegnata a Eastbourne) l’ha fermata. E occhio, chiaramente, anche alla mai doma Victoria Azarenka.

TABELLONE WTA 500 BAD HOMBURG 2024

Sakkari (GRE) [1]-Cocciaretto (ITA)

Rus (NED)-Badosa (ESP) [WC]

Kerber (GER)-Shnaider

Yasremska (UKR)-M. Andreeva [8]

Navarro (USA) [3]-Qualificata

Stearns (USA)-Putintseva (KAZ)

Qualificata-Kudermetova

Wozniacki (DEN) [WC]-Svitolina (UKR) [7]

Azarenka [5]-Noskova (CZE)

Qualificata-Maria (GER) [WC]

Andreescu (CAN) [WC]-Blinkova

Kalinskaya-Haddad Maia (BRA) [4]

Alexandrova [6]-Podoroska (ARG)

Vekic (CRO)-Qualificata

Siniakova (CZE)-Burel (FRA)

Sorribes Tormo (ESP)-Samsonova [2]