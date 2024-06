WTA Birmingham, Elisabetta Cocciaretto approda in semifinale! Vittoria in rimonta contro Shnaider

Con grinta e determinazione. Elisabetta Cocciaretto (n.44 del mondo) ha messo in mostra tutte le sue qualità nel quarto di finale del WTA di Birmingham (Regno Unito) al cospetto della russa Diana Shnaider (n.49 del mondo). Sull’erba britannica, la marchigiana si è imposta in rimonta con il punteggio di 5-7 6-4 6-2, salendo di livello dal secondo set in avanti e trovando maggior consistenza dalle sue soluzioni di controbalzo. Elisabetta, quindi, in semifinale e prossima avversaria che verrà fuori dall’incontro tra la kazaka Putintseva e la statunitense Dolehide.

Nel primo set è Cocciaretto la prima a crearsi tre chance consecutive per andare avanti di un break, ma manca concretezza nell’allieva di Fausto Scolari. La calma, prima della tempesta, perchè da quel momento la gestione dei turni al servizio delle due giocatrici è tutt’altro che impeccabile. La serie di break e contro-break parte dal settimo game e si esaurisce nel dodicesimo. In questa continua altalena di emozioni, Elisabetta paga a caro prezzo la poca consistenza della sua seconda, perennemente aggredita dalla rivale. Sullo score di 7-5 la russa può sorridere.

Nel secondo set il rendimento di entrambe alla battuta sale ed è Cocciaretto nel momento topico a giocare meglio. L’azzurra perde malamente il turno al servizio del sesto game, ma da quel momento cambia decisamente marcia. Trovando dai suoi colpi maggior aggressività, la marchigiana ribalta la situazione e sullo score di 6-4 si aggiudica il parziale.

Nel terzo set la mancina russa fatica moltissimo a gestire il ritmo dell’azzurra. I game alla battuta di Shnaider sono lunghissimi ed Elisabetta è brava a rimanere sempre lì, pronta ad aggredire, trovando il modo di strappare il servizio nel terzo e settimo game all’avversaria, senza lasciarsi scomporre dal fatto di aver vanificato ben cinque palle break nel quinto gioco. Sullo score di 6-2, lo splendido sorriso della giocatrice italiana fa capolino.