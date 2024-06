Tabellone ATP Stoccarda 2024: torna in campo Matteo Berrettini. Al via anche Musetti e Cobolli

Ufficialmente svelato il tabellone principale dell’ATP 250 di Stoccarda, che da lunedì darà il via ufficiale alla breve stagione su erba sul circuito maggiore (già iniziata a livello Challenger). Sono tre gli italiani presenti in questo contesto. Qui Fabio Fognini, quando il torneo si giocava sul rosso, vinse nel 2013; per Matteo Berrettini due vittorie su erba (dove si gioca dal 2015), nel 2019 e 2022.

Il romano è proprio il grande atteso di quest’anno, in virtù del suo ritorno dopo un’altra pausa piuttosto lunga causata da qualche guaio di troppo dopo l’ATP 250 di Marrakech vinto. Per l’ex finalista di Wimbledon debutto con il russo Roman Safiullin, con il quale l’unico precedente risale alla tennistica notte dei tempi (qualificazioni di Shenzhen, ultimo turno: vinse Safiullin al terzo). Potenziale strada particolare per Berrettini, perché qui ci si divide tra qualificati, Shapovalov e Shelton.

Per Lorenzo Musetti, anch’egli sorteggiato nella parte bassa del tabellone, testa di serie numero 5 ed esordio contro un qualificato. Da verificarne, chiaramente, un rendimento sull’erba che mai è stato esattamente dei migliori. Ci potrebbe essere da divertirsi, stante la presenza nello stesso quarto del kazako Alexander Bublik, con tutto quello che ne deriva e l’aggiunta di una sua certa abilità sui prati.

In alto, invece, c’è Flavio Cobolli, finito nello stesso quarto di Alexander Zverev (ma rimane da capire se il tedesco a Stoccarda ci andrà, visto che è in finale al Roland Garros). Intanto, per il romano, da tenere d’occhio un primo turno non propriamente tra i più belli a vedersi contro il numero 2 di Germania, Jan-Lennard Struff. Con lui c’è un precedente, a Parma nel 2021, quando Cobolli era ancora in pieno processo di crescita. E, nonostante questo, rischiò di andare ai quarti senza praticamente esperienza a livello ATP.

TABELLONE ATP 250 STOCCARDA 2024

Zverev (GER) [1]-Bye

Eubanks (USA)-Nakashima (USA)

Rinderknech (FRA)-Michelsen (USA)

Cobolli (ITA)-Struff (GER) [7]

Tiafoe (USA) [4]-Bye

Squire (GER) [WC]-Hanfmann (GER)

Giron (USA)-Murray (GBR)

Ofner (AUT)-Draper (GBR) [6]

Musetti (ITA) [5]-Qualificato

Koepfer (GER)-Zhang (CHN)

Medjedovic (SRB) [WC]-Marozsan (HUN)

Bye-Bublik (KAZ) [3]

Safiullin [8]-Berrettini (ITA)

Qualificato-Shapovalov (CAN) [WC]

Qualificato-Qualificato

Bye-Shelton (USA) [2]