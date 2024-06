ATP ‘s-Hertogenbosch 2024: De Minaur, Humbert e Paul le teste di serie più alte, presente Luca Nardi

Con il Roland Garros che sta volgendo al termine, l’attenzione è ormai prossima alla stagione sull’erba. Cominciano settimane di preparazione al terzo grande obiettivo della stagione, ovviamente Wimbledon. Tra i primi tornei che verranno disputati c’è quello storico nei Paesi Bassi di s-Hertogenbosch.

Una entry list che non vede nessuno tra i primi dieci della classifica mondiale, dopo la rinuncia di Daniil Medvedev. La testa di serie numero uno sarà l’australiano Alex de Minaur, con un parterre che vanta anche la presenza del francese Ugo Humbert, dell’americano Tommy Paul e del russo Karen Khachanov.

Attenzione anche ad uno specialista dell’erba come Adrian Mannarino, ma soprattutto al campione in carica Tallon Griekspoor. Un torneo quello di s-Hertogenbosch che ha portato grande fortuna negli ultimi anni ai tennisti olandesi, viste la vittoria non solo di Griekspoor, ma anche quella clamorosa di Tim van Rijthoven.

Un ATP 250 sicuramente apertissimo e nel quale sono davvero tanti i possibili favoriti. Possono entrare in questo lotto sicuramente anche l’americano Sebastian Korda e gli australiani Jordan Thompson (finalista scorso anno) e Alexey Popyrin. Curiosità sicuramente nel vedere lo stato di forma di Milos Raonic, grande servitore e che sull’erba ha raggiunto tanti anni fa grandissimi risultati, come una finale a Wimbledon.

In casa Italia al momento in tabellone è presente Luca Nardi. Da capire come il marchigiano si adatterà all’erba. Un buon test sicuramente per migliorare e dimenticare in fretta un Roland Garros al di sotto delle aspettative.