Tabellone ATP ‘s-Hertogenbosch 2024: Luca Nardi ritrova Goffin, de Minaur alla guida del seeding

Oltre che a Stoccarda, questa settimana si gioca anche a ‘s-Hertogenbosch, sede peraltro di un torneo combined che spesso offre buon livello. Qualche vincitore Slam è passato da qui: Michael Stich, Richard Krajicek, Patrick Rafter sono i tre nomi di maggior spicco che si trovano nell’albo d’oro.

Come vi si trovano anche quelli di Tim van Rijthoven e Tallon Griekspoor, gli ultimi due vincitori nonché padroni di casa. Ma se, per il secondo, alla fine dei conti il ritorno arriva sotto buoni auspici, per il primo l’annuncio della wild card ha riscosso un certo clamore, perché dopo la clamorosa impresa del 2022 ha sofferto di diversi guai fisici, soprattutto a un gomito. Non scendeva in campo da quasi 500 giorni.

In gara c’è anche Luca Nardi, atteso da un confronto a lui non ignoto, nel senso che con David Goffin ci ha già giocato. Per l’ATP il record è di 0-1 per il belga (1° turno a Roma 2023), ma in realtà ci sono due altri precedenti nelle qualificazioni: ad Astana, nel turno decisivo delle qualificazioni, vinse in rimonta il pesarese, mentre dopo altri tre set lottati Goffin ha invece prevalso a Indian Wells, ancora allo stesso stadio del torneo.

Ferma restando la potenziale ulteriore presenza di Stefano Napolitano, che è al secondo turno del tabellone cadetto, va rimarcato come a capo del seeding ci sia Alex de Minaur, che potrebbe essere proprio avversario di van Rijthoven al secondo turno. Nel complesso un torneo difficile da decifrare, ma con un fatto curioso: tutti i francesi sono finiti nello stesso quarto di finale (e almeno uno vi giungerà).

TABELLONE ATP ‘S-HERTOGENBOSCH 2024

de Minaur (AUS) [1]-Bye

van Rijthoven (NED) [WC]-Qualificato

Bautista Agut (ESP)-Qualificato

Raonic (CAN) [PR]-Thompson (AUS) [8]

Humbert (FRA) [3]-Bye

Fils (FRA)-Cazaux (FRA)

Mensik (CZE)-Carballes Baena (ESP)

Qualificato-Mannarino (FRA) [5]

Griekspoor (NED) [6]-Kecmanovic (SRB)

van de Zandschulp (NED) [WC]-McDonald (USA)

Purcell (AUS)-Vukic (AUS)

Bye-Khachanov [4]

Korda (USA) [7]-Qualificato

Goffin (BEL) [WC]-Nardi (ITA)

Popyrin (AUS)-Hijikata (AUS)

Bye-Paul (USA) [2]