Tabellone ATP Halle 2024: Jannik Sinner, la prima da numero 1 del mondo. Berrettini al via con altri tre azzurri

Più che Halle, sembra Corso Italia. Lo storico torneo tedesco, che è stato un autentico feudo di Roger Federer (all’esterno del campo centrale c’è anche una via che porta il suo nome), è teatro di scena per ben cinque azzurri, un fatto che testimonia la felicità del momento tricolore. Questo ATP 500, però, segna anche un altro fatto storico: la prima volta di Jannik Sinner in campo da numero 1 del mondo.

Per lui c’è l’olandese Tallon Griekspoor, già affrontato e battuto quattro volte: in due semifinali consecutive a Rotterdam, nei quarti di Coppa Davis 2023 e (girando il match) agli ottavi di Miami. Complessivamente un tabellone che presenta insidie varie, in sostanza ideale per capire a che punto è la preparazione di Jannik sull’erba in vista di Wimbledon.

Dallo stesso lato uno dei possibili protagonisti è Jan-Lennard Struff, che però si è ritirato senza giocare nei quarti a Stoccarda. Per lui esordio con Luciano Darderi, ancora in gara al Challenger di Perugia, su terra: in sostanza la peggiore combinazione possibile per colui che ha lo status di quarto azzurro della futura spedizione olimpica.

Nella parte bassa, invece, c’è da registrare lo special exempt di Matteo Berrettini, che lo riceve perché ancora in gara a Stoccarda. Per questo il romano si è cancellato ieri dal Queen’s: esordirà con un qualificato e, al secondo turno, potrebbe trovare il russo Andrey Rublev, avversario di numerose occasioni (e Marcos Giron permettendo). Per Flavio Cobolli sfortuna sostanzialmente identica, se non per il fatto che lo si è già visto a Stoccarda, a quella di Darderi, visto che trova il polacco Hubert Hurkacz, anche lui ottimo interprete dei prati. Curioso, invece, il retroscena tra Lorenzo Sonego e Miomir Kecmanovic: il torinese batté il serbo nel 2019 proprio sull’erba, ad Antalya, per vincere il suo primo torneo ATP in carriera.

TABELLONE ATP 500 HALLE 2024

Sinner (ITA) [1]-Griekspoor (NED)

Marozsan (HUN)-Safiullin

Darderi (ITA)-Struff (GER)

Squire (GER) [WC]-Tsitsipas (GRE) [6]

Medvedev [3]-Borges (POR)

Ofner (AUT)-Zhang (CHN)

Eubanks (USA)-Martinez (ESP)

Qualificato-Bublik (KAZ) [7]

Hurkacz (POL) [5]-Cobolli (ITA)

Fonseca (BRA) [WC]-Qualificato

Berrettini (ITA) [SE]-Qualificato

Giron (USA)-Rublev [4]

Auger-Aliassime (CAN) [8]-Koepfer (GER) [WC]

Fils (FRA)-Machac (CZE)

Kecmanovic (SRB)-Sonego (ITA)

Qualificato-Zverev (GER) [2]