Berrettini-Musetti, il primo derby italiano in una semifinale sull’erba: tutte le statistiche

In soltanto ventidue occasioni (fino a ieri mattina) un tennista italiano ha raggiunto la semifinale di un torneo ATP sull’erba (considerando soltanto l’Era Open) e in appena sei occasioni un azzurro è riuscito ad alzare al cielo il trofeo. Quelle più prestigiose portano la firma di Matteo Berrettini: due volte a Stoccarda (2019 e 2022) e due volte al Queen’s (2021 e 2022). Gli altri due sigilli sono di Andreas Seppi a Eastbourne nel 2011 e di Lorenzo Sonego ad Antalya nel 2019.

Tra le cinque finali perse quella di maggiore rilievo è sempre di Matteo Berrettini: a Wimbledon nel 2021, quando nell’atto conclusivo dello Slam in terra inglese si dovette arrendere in quattro set al serbo Novak Djokovic. Soltanto nove italiani, fino a ieri mattina, hanno saputo dunque accedere almeno alla semifinale di un torneo sull’erba sul circuito maggiore: Matteo Berrettini (6), Andreas Seppi (7), Laurence Tieleman (2), Lorengo Sonego (2), Jannik Sinner (1, la semifinale dello scorso anno a Wimbledon), Gianluca Pozzi (1), Davide Sanguinetti (1), Marco Cecchinato (1), Thomas Fabbiano (1).

Le statistiche vanno però aggiornate visto quello che sta succedendo all’ATP 250 di Stoccarda, dove Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti hanno raggiunto la semifinale e oggi pomeriggio si sfideranno in un intenso testa a testa: sarà il primo derby italiano della storia su questa superficie, ora per 24 volte un nostro portacolori ha raggiunto almeno la semifinale in un torneo ATP sull’erba e domani avremo sicuramente un italiano a giocarsi l’atto conclusivo (il settimo di sempre).

Settima semifinale sul verde per Matteo Berrettini, la prima per Lorenzo Musetti: il romano insegue la sesta finale della carriera e il quarto titolo (sarebbe il terzo in Germania), il toscano punta alla prima gioia su un manto a lui solitamente poco gradito.