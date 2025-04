Jannik Sinner apre una fondazione: i dettagli

Con una serie di post su Instagram questa mattina viene lanciata la Jannik Sinner Foundation. Il numero 1 del mondo, sul sito ufficiale della propria fondazione, spiega: “Ogni bambino merita di essere visto, sostenuto e di ricevere fiducia. È un onore ed un privilegio fare la mia parte affinché questo accada“.

Del Consiglio d’Amministrazione della fondazione fanno parte il presidente Alex Vittur, CEO di Avima, ed i consiglieri Stefano Domenicali, presidente e CEO della F1, e Luca Maestri, ex direttore finanziario di Apple, mentre la direttrice è Cristina Tauber. Inoltre vengono ringraziati per il supporto ricevuto i partner Rolex, Gucci, Head e Nike.

Viene spiegato inoltre il processo che porta alla nascita di questo ente: “La Jannik Sinner Foundation nasce dalla convinzione che l’istruzione e lo sport possano cambiare la vita di un bambino. La storia di Jannik ne è la prova vivente. Molto prima di trofei e titoli, prima che il mondo conoscesse il suo nome, c’era solo un bambino italiano di sette anni con una racchetta quasi troppo pesante da reggere. Crescendo, è cresciuto anche il suo amore per il gioco. Con il supporto della famiglia, degli allenatori, dei mentori e della comunità, ha giocato e ha continuato a giocare, finché un giorno è diventato il numero 1 al mondo. Ora, immensamente grato per tutto ciò che ha ricevuto, Jannik è desideroso di restituire. Con la fondazione della Jannik Sinner Foundation, si impegna a dare potere alla prossima generazione attraverso l’istruzione e lo sport“.

Lo scopo della fondazione è quello di “dare potere ai bambini ed arricchire il futuro“: “Immaginate un mondo in cui ogni bambino abbia gli strumenti per crescere forte. Nel corpo e nella mente. Questa è la visione della Fondazione Jannik Sinner. Il nostro obiettivo è promuovere l’educazione e lo sport per l’infanzia, in Italia e nel mondo“.

Le modalità per raggiungere tali obiettivi: “Sosteniamo programmi che introducono movimento, gioco e sport strutturati nella vita dei bambini. Perché il gioco non è mai solo gioco. È il modo in cui i bambini sviluppano fiducia in se stessi, legami e carattere. È dove iniziano a comprendere il mondo e il loro ruolo nel plasmarlo“.

