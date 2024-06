Sport in tv oggi (sabato 8 giugno): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Sarà una giornata ricca di sport, e ce ne sarà tanto da seguire in tv ed in streaming oggi, sabato 8 giugno: in programma il tennis con il Roland Garros, i motori con la F1, il ciclismo con il Giro del Delfinato, il basket con la Serie A, e molto altro.

Per i quarti di finale della United Rugby Championship 2023-2024 di rugby, il Benetton scenderà in campo, in trasferta, al Loftus Versfeld di Pretoria, in Sudafrica, contro i padroni di casa del Vodacom Bulls: il match si giocherà a partire dalle ore 15.30 italiane.

Il Benetton ha chiuso al settimo posto la stagione regolare e per questo motivo giocherà in trasferta la gara secca dei quarti, in casa dei sudafricani Vodacom Bulls, secondi in regular season. La vincente affronterà in semifinale la vincente di Leinster-Ulster, ed il Benetton, eventualmente, giocherebbe ancora in trasferta.

Il nono weekend della F1 vedrà le ultime prove libere e le qualifiche sul tracciato di Montreal, dove si deciderà il poleman e l’attesa è tutta per le Ferrari del monegasco Charles Leclerc e dello spagnolo Carlos Sainz, che proveranno a battere il capoclassifica, il pilota neerlandese della Red Bull Max Verstappen.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Sabato 8 giugno

08.30 Canoa slalom, Coppa del Mondo Praga: batterie e finali canadese – YouTube Planet Canoe

10.05 Atletica, Europei: 2a giornata, sessione mattutina – Rai 2 HD, Rai Play, Sky Sport Uno, Sky Go, Now

10.30 Ciclismo, Giro del Delfinato: settima tappa – 13.30 Rai Sport HD, Rai Play, 12.55 Eurosport 2 HD, eurosport.it, discovery+, Sky Go, Now, DAZN

10.55 Ciclismo, Dwars door het Hageland – 15.15 eurosport.it, discovery+

11.55 Ciclismo, ZLM Tour: quarta tappa – 14.30 eurosport.it, discovery+

12.15 Ciclismo femminile, Tour of Britain: terza tappa – eurosport.it, discovery+

15.00 Tennis, Roland Garros: finale singolare femminile e doppio maschile (2° match dalle 11.00 non prima delle 15.00 Paolini-Swiatek, a seguire Bolelli/Vavassori-Arevalo/Pavic) – Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+, Sky Go, Now, DAZN

15.30 Rugby, URC: quarti, Vodacom Bulls-Benetton Rugby – Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Go, Now

17.15 Canoa slalom, Coppa del Mondo Praga: Preolimpico kayak cross, time trials – YouTube Planet Canoe

18.00 Atletica, Europei: 2a giornata, sessione serale – 18.00-20.00Rai 2 HD, 20.30-21.00 Rai Sport HD, 21.00-23.00 Rai 2 HD, Rai Play, Sky Sport Uno, Sky Go, Now

18.30-19.30 F1, GP Canada: prove libere 3 – Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, Now

20.30 Basket, Serie A: Virtus Bologna-Milano – DAZN, Eurosport 1 HD, DMAX, NOVE, eurosport.it, discovery+

22.00-23.00 F1, GP Canada: qualifiche – Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, Now, differita 23.25 TV8 HD, tv8.it

LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI ATLETICA ALLE 10.05 E ALLE 18.00

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DEL DELFINATO DALLE 10.20

LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-SWIATEK DALLE 15.00

LA DIRETTA LIVE DI BOLELLI/VAVASSORI-AREVALO/PAVIC (DOPO PAOLINI-SWIATEK)

LA DIRETTA LIVE DI FP3 E QUALIFICHE DI F1 ALLE 18.30 E ALLE 22.00