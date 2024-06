LIVE Giro del Delfinato 2024, tappa di oggi in DIRETTA: sarà battaglia totale sulle Alpi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della settima tappa del Giro del Delfinato 2024. È il giorno della tappa regina di quest’edizione: il gruppo partirà da Albertville (421 metri dal livello del mare) ed arriverà a Samoens (1634 metri) dopo aver percorso 155.3 km.

Nella frazione odierna i corridori affronteranno tre salite di prima categoria e una ‘hors categorie‘. La strada inizierà a salire sin dai primissimi chilometri con la prima salita ufficiale, il Col des Salaisies (9.4 km al 6.6% di pendenza media), che inizierà dopo poco più di 20 km dallo start.

Dopo una lunga discesa ed un tratto di falso piano, che rappresenta la fase centrale della tappa, si torna a salire con la Cote d’Araches (6.1 km al 7.1%) seguita dall’interminabile Col de la Ramaz (13.9 km al 7.1%). Dalla cima di quest’ultima i corridori avranno una trentina di chilometri a disposizione per recuperare energie prima della salita di Samoens (10 km al 9.3%).

Il principale favorito di questa tappa è Primoz Roglic (Bora hansgrohe), tornato in possesso della maglia gialla dopo il successo a Le Collet d’Allevard. L’avversario principale dello sloveno è Remco Evenepoel (Soudal Quick Step), chiamato ad una reazione dopo il distacco accumulato ieri.

In casa Italia occhi puntati su Giulio Ciccone (Lidl Trek) apparso in buona condizione sulle salite affrontate finora. L’azzurro proverà a scalare diverse posizioni in classifica generale, che al momento lo vede in undicesima posizione a 2′ 46″ dal leader.

La settima tappa del Giro del Delfinato 2024 inizierà alle 10.20 da Albertville. L’evento sarà visibile su Eurosport 2 (dalle 13.05) e su Rai Sport (a partire dalle 13.30) ed in streaming su Discovery Plus e Rai Play. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale della settima tappa integrale del Giro del Delfinato 2024 con aggiornamenti minuto dopo minuto. Buon divertimento!