LIVE MotoGP, GP Italia 2024 in DIRETTA: Bagnaia deve limitare i danni, sarà penalizzato

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del sabato del week end del GP d’Italia, settimo round del Mondiale 2024 di MotoGP. Sul tracciato del Mugello assisteremo a un day-2 particolarmente intenso in cui i piloti si daranno battaglia in cerca del massimo possibile. La pista toscana è tra le più tecniche e impegnative del calendario iridato, per questo i centauri dovranno fare anche tanta attenzione.

Francesco Bagnaia avrà una partenza ad handicap. Pecco è stato sanzionato per impeding ieri nel corso delle pre-qualifiche e di conseguenza dovrà scontare tre posizioni in griglia di partenza. Una penalità che ci sarà nello schieramento domenicale e non della Sprint Race odierna. Una situazione non semplice per il campione del mondo in carica.

Dovrà cercare la massima concentrazione possibile il piemontese, considerando anche la forza degli avversari, ovvero gli spagnoli Jorge Martin, attuale leader della classifica generale, e Marc Marquez, che con la Ducati Gresini sta dimostrando un rendimento eccellente. Vedremo se ci saranno altri inserimenti, come degli italiani Enea Bastianini, Marco Bezzecchi, Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del sabato del week end del GP d’Italia, settimo round del Mondiale 2024 di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 10.10 con le prove libere a precedere le qualifiche (10.50). La Sprint Race prenderà il via alle ore 15.00. Buon divertimento!