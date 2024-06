LIVE Musetti-Djokovic, Roland Garros 2024 in DIRETTA: la sfida più attesa del giorno in serata

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorni amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del match più atteso del giorno, della settimana e chissà, dell’intero Roland Garros 2024.

La partita di 3° turno tra Lorenzo Musetti e Novak Djokovic potrebbe regalare all’Italia il primo numero 1 del mondo della sua storia. Per far sì che succeda, serve un’altra impresa azzurra dopo quella che ha messo insieme ieri Matteo Arnaldi sconfiggendo il n.6 del seeding e del mondo Andrey Rublev senza perdere un set.

Il talento di Carrara ha giocato la migliore partita dell’anno sulla terra rossa contro Gael Monfils (in generale non può che essere la vittoria su Ben Shelton a Miami) e si è issato per la terza volta in carriera al 3° turno a Parigi. La prima volta che ci riuscì nel 2021 fu sconfitto proprio dal numero 2 del mondo virtuale, dopo che i primi due set furono uno spettacolo che raramente dimenticheremo. L’azzurro cedette poi fisicamente, complice lo sforzo di oltre due ore e mezzo di battaglia finendo con il ritirarsi a inizio 5° set.

Gli ingredienti per una notte indimenticabile ci sono tutti. Guai a sottovalutare però la leggenda serba, che ha negli Slam i tornei in cui dà il meglio di sé, anche a discapito di una condizione psicologica (più che fisica) che non sembra arrivare. L’azzurro dovrà utilizzare molto le sue proverbiali variazioni, ma soprattutto dovrà essere perfetto al servizio. Contro Monfils, dopo un 1° set balbettante in battuta, è stato molto bravo a non concedere praticamente più nulla all’esperto rivale. Djokovic, se messo da subito sotto pressione, dà l’impressione di poter regalare fiumi di punti, almeno stando a ciò che si è visto fin qui nel 2024.

Di fronte Musetti c’è l’ostacolo maggiore che ci possa essere, in assenza di Rafael Nadal. Il serbo è 3 volte campione del Roland Garros, praticamente quando non ha vinto il maiorchino un titolo è andato a Federer, uno a Wawrinka e il resto al 24 volte campione Major. Una vittoria questa sera rappresenterebbe l’acuto di una carriera, più (molto di più) della vittoria nel 500 di Amburgo in finale su Alcaraz. Forza Lorenzo!

Ricordiamo i precedenti, oltre al match di 5 set (che in realtà ne durò 2) giocato al French Open c’è la vittoria magica dell’azzurro a Montecarlo 2023, partita che il serbo ha vendicato quest’anno. Tutti gli altri precedenti solo stati giocati al di fuori della terra, dove l’azzurro non ha chance. Non resta quindi che augurarvi un buon divertimento con la Diretta Live del match tra Lorenzo Musetti e Novak Djokovic, che prenderà il via non prima delle 20:15 sul Court Philippe Chatrier.