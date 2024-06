LIVE Paolini-Andreescu, Roland Garros 2024 in DIRETTA: la rediviva canadese sarà un ostacolo severo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di terzo turno del Roland Garros 2024 tra Jasmine Paolini e la canadese Bianca Vanessa Andreescu. Primo confronto diretto tra le due giocatrici, con la vincente della sfida che troverà agli ottavi di finale una tra la cinese Qinwen Zheng e la russa Elina Avanesyan.

Paolini, ventottenne di Castelnuovo di Garfagnana, si presenta a questo appuntamento a margine delle due vittorie per 2-0 sull’australiana Daria Saville e sull’americana Haylei Baptiste. Dopo aver ceduto a sorpresa all’egiziana Sherif all’esordio in quel di Roma ad una settimana dagli ottavi raccolti nel WTA 1000 di Madrid l’azzurra vuole irrompere nella seconda settimana dello Slam parigino. Vincitrice del torneo di Dubai, suo primo 1000 in carriera, l’azzurra ha poi raggiunto gli ottavi di finale ad Indian Wells, prima di tuffarsi nella stagione sulla terra rossa europea dove ha già colto i quarti di finale in quel di Stoccarda.

Dal canto suo Andreescu, ventitreenne di Mississauga (Ontario, Canada), è approdata al terzo turno dopo aver superato dapprima per 2-0 la spagnola Sara Sorribes Tormo, poi in tre parziali la russa Anna Kalinskaya. Sorprendente vincitrice degli US Open 2019, la nordamericana ha poi fatto fatica a confermarsi ai vertici del tennis mondiale, complici anche diversi infortuni, ma sta cercando affannosamente di rientrare quantomeno nella top 100. Ad oggi occupa la posizione numero 228 del ranking WTA, davvero una beffa per una ragazza dal talento cristallino.

Il match di terzo turno del Roland Garros 2024 tra Jasmine Paolini e la canadese Bianca Vanessa Andreescu sarà il terzo incontro sul Court Simonne-Mathieu dalle 11.00 dopo Zheng-Avenasyan e la prosecuzione di Hurkacz-Shapovalov. Sarà possibile seguire l’evento in diretta TV su Eurosport, ed in streaming su Eurosport.it, DAZN e Discovery. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto della partita. Buon divertimento e buon tennis a tutti!