Sport in tv oggi (mercoledì 12 giugno): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Sarà una giornata ricca di sport, e ce ne sarà tanto da seguire in tv ed in streaming oggi, mercoledì 12 giugno: in programma il tennis con quattro tornei ATP e WTA, il ciclismo con il Giro Next Gen ed il Giro di Svizzera, il nuoto artistico con gli Europei, il nuoto di fondo con gli Europei, l’atletica con gli Europei, il pentathlon con i Mondiali, e molto altro.

Si apriranno a Belgrado, in Serbia, le gare degli Europei 2024 di nuoto di fondo: l’Italia sarà protagonista nelle due specialità in programma, ovvero le gare olimpiche su 10 km, maschile e femminile, con tre azzurri al via in entrambe le prove.

La gara femminile, che scatterà alle ore 09.00, vedrà ai nastri di partenza Giulia Gabbrielleschi, Barbara Pozzobon e Veronica Santoni, mentre nella prova maschile, che partirà alle ore 12.00 saranno al via Domenico Acerenza, Gregorio Paltrinieri e Dario Verani.

Proseguiranno a Zhengzhou, in Cina, le gare dei Mondiali senior 2024 di pentathlon moderno: l’Italia è alla ricerca di un pass olimpico nella gara individuale maschile con Roberto Micheli (Fiamme Oro), impegnato oggi nelle qualificazioni.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Mercoledì 12 giugno

02.30 Pentathlon, Mondiali Zhengzhou: qualificazioni femminili – UIPM TV

08.30 Tiro a volo, Coppa del Mondo Lonato: qualificazioni trap maschile e femminile (75 piattelli) – Nessuna copertura tv / streaming

09.00 Nuoto di fondo, Europei: 10 km femminile – Rai Sport HD, Rai Play, Eurovision Sport

10.15 Cricket, Qualificazioni Coppa del Mondo T20 2026: Italia-Isola di Man – icc-cricket.com/videos

10.30 Nuoto artistico, Europei: team libero open, preliminari – Eurovision Sport

11.00 Tennis, ATP 250 Stoccarda: ottavi (1° match alle 11.00 Musetti-Koepfer) – Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW a rotazione con gli altri tornei, Tennis TV

11.00 Tennis, ATP 250 ‘s-Hertogenbosch: ottavi (1° match alle 11.00 Napolitano/Nardi-Barrientos/Cabral) – Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW a rotazione con gli altri tornei, Tennis TV

11.00 Tennis, WTA 250 ‘s-Hertogenbosch: 1° turno ed ottavi – Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW a rotazione con gli altri tornei

11.20 Ciclismo, Giro di Slovenia: 1a tappa – 13.25 Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+

12.00 Tennis, WTA 250 Nottingham: ottavi (1° match alle 12.00 Stefanini-Birrell) – Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW a rotazione con gli altri tornei

12.00 Nuoto di fondo, Europei: 10 km maschile – Rai Sport HD, Rai Play, Eurovision Sport

12.35 Ciclismo, Giro di Svizzera: 4a tappa – 15.00 eurosport.it, discovery+, 15.55 Eurosport 1 HD

12.45 Ciclismo, Giro Next Gen: 4a tappa – 14.20 eurosport.it, discovery+, sintesi in differita 18.55 Rai Sport HD, Rai Play

14.00 Ciclismo, Giro del Belgio: 1a tappa – 15.15 eurosport.it, discovery+

16.30 Nuoto artistico, Europei: duo libero femminile, finale – Eurovision Sport

17.35 Nuoto artistico, Europei: duo libero misto, finale – Rai Sport HD, Rai Play, Eurovision Sport

18.15 Calcio, Torneo di Tolone: Italia U21-Indonesia U21 – Rai 2 HD, Rai Play

20.10 Atletica, Europei: 6a giornata, sessione unica – 20.10-21.05 Rai Sport HD, 21.05-23.00 Rai 2 HD, 23.00-00.10 Rai Sport HD, Rai Play, Sky Sport Uno, Sky Go, Now

PROGRAMMAZIONE CANALE YOUTUBE OA SPORT

Mercoledì 12 giugno

18.25 Sport2day Speciale F1 con Matteo Pittaccio, giornalista Sky Sport. Conduce Beatrice Frangione su sport2u.tv

19.30 Figure2u con Raffaello Melossi “Pattinaggio giovanile: a che punto siamo?” Conduce Fabrizio Testa su sport2u.tv

20.00 Ginnasticomania Speciale Europei 2024 con la Nazionale maschile Junior ed Oleg Verniaiev. Conduce: Chiara Sani su sport2u.tv

20.20 Eat&Fit2u con Fabrizio Borghetti – 21a puntata su sport2u.tv