LIVE Nuoto artistico, Europei 2024 in DIRETTA: Minisini non sarà al via nella finale del duo libero misto

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della terza giornata di gara degli Europei 2024 di nuoto artistico in corso a Belgrado (Serbia). La manifestazione continentale della danza in acqua arriva al giro di boa. Come nella giornata di ieri, anche quest’oggi il programma prevede un preliminare al mattino e due finali al pomeriggio: l’Italia vuole provare a migliorare il proprio bottino, che al momento recita un totale di due medaglie di bronzo.

Alle 10.30, la giornata numero tre degli Europei 2024 sarà inaugurata dai preliminari del programma libero a squadre, gara in cui saranno al via quattro nazioni. L’Italia proverà a mettere in scena una bella esibizione per arrivare al meglio all’ultimo atto di venerdì. A partire dalle 16.30, sarà la volta della finale del duo libero femminile. A rappresentare l’Italia saranno Sarah Maria Rizea e Flaminia Vernice, quarte nei preliminari disputati nella serata di ieri.

Infine, alle 17.35, l’ultima gara del giorno vedrà in azione uomini e donne per la finale del duo libero misto. In questa gara l’Italia proverà a cercare di salire nuovamente sul podio, con una coppia del tutto inedita. Infatti, ad affiancare Flaminia Vernice, non ci sarà Giorgio Minisini, sostituito dal giovane Filippo Pelati. Il 28enne azzurro non difenderà quindi l’oro conquistato, con Lucrezia Ruggiero, nell’ultimo campionato europeo.

OA Sport vi offre la Diretta LIVE della terza giornata degli Europei 2024 di nuoto artistico. La fase preliminare del programma libero a squadre inizierà alle 10.30. Appuntamento alle 16.30 per la finale del duo libero femminile, mentre alle 17.35 sarà la volta dell’ultimo atto del duo libero misto. Non perdetevi neanche un momento della seconda giornata degli Europei 2024 di nuoto artistico con la nostra Diretta LIVE, vi aspettiamo!