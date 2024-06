Sport in tv oggi (martedì 4 giugno): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, martedì 4 giugno, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sul Roland Garros 2024. Sui campi in terra rossa di Parigi si entra sempre più nel vivo dello Slam francese e Jannik Sinner sarà protagonista nei quarti di finale del prestigioso torneo transalpino. L’altoatesino giocherà contro il bulgaro Grigor Dimitrov e si giocherà l’accesso alle semifinali.

Non solo tennis. In primo piano il calcio: la Nazionale italiana femminile affronterà la Norvegia in una partita importante per la qualificazione alla fase finale degli Europei 2025, mentre la squadra maschile allenata da Luciano Spalletti giocherà un’amichevole contro la Turchia in avvicinamento alla ormai imminente rassegna continentale, dove gli azzurri cercheranno di confermarsi campioni. A chiusura del cerchio la terza tappa del Giro del Delfinato di ciclismo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, martedì 4 giugno, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Martedì 4 giugno

10.00 Tiro a segno, Coppa del Mondo 2024 a Monaco di Baviera: Finale pistola 25 metri donne – Diretta streaming sul canale ISSF.

11.00 Tennis, Roland Garros 2024: quarti di finale singolare maschile e femminile – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

(Sinner vs Dimitrov 3° incontro e inizio programma dalle 11.00)

11.00 Tennis, Roland Garros 2024: ottavi di finale doppio femminile – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

(Errani/Paolini vs Anshba/Detiuc 1° match e inizio programma dalle 11.00)

12.35 Ciclismo, Giro del Delfinato: terza tappa – Diretta tv dalle 15.35 su RaiSport HD, dalle 15.10 su Eurosport2 HD; in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

13.15 Tiro a segno, Europei 2024: Finale duo carabina 50 metri a terra junior – Diretta streaming sul canale ISSF.

18.15 Calcio femminile, Qualificazioni Europei 2025: Italia vs Norvegia – Diretta tv su Rai 2 HD; in streaming su RaiPlay.

21.00 Calcio, Amichevole Internazionale: Italia vs Turchia – Diretta tv su Rai 1 HD; in streaming su RaiPlay.

PROGRAMMAZIONE CANALE YOUTUBE OA SPORT

Martedì 4 giugno

10:00 TennisMania Speciale Roland Garros con Guido Monaco. Conduce: Dario Puppo su sport2u.tv

18:25 Sprint2u con Matteo Melluzzo: specialista 100 metri. Conduce: Ferdinando Savarese su sport2u.tv

19:40 Basket2u con Michele Cassano e Federico Rossini su sport2u.tv

20:20 Waterpolo Preview con Andrea Razzi: attaccante Pallanuoto Trieste Conduce: Andrea Addezio su sport2u.tv