LIVE Italia-Norvegia, Qualificazioni Europei calcio femminile in DIRETTA: alle azzurre servono punti

Buon pomeriggio amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE di Italia-Norvegia, partita snodo cruciale per le Azzurre nel girone delle qualificazioni agli Europei 2025 di calcio femminile. Le ragazze di Andrea Soncin non possono sbagliare: una vittoria metterebbe una seria ipoteca al biglietto per la Svizzera, una sconfitta significherebbe quasi sicuramente dover passare dagli spareggi.

Situazione quanto mai equilibrata nel gruppo A, quando mancano tre giornate alla conclusione. In testa c’è l’Olanda a sei punti, con le Orange che dopo la sconfitta iniziale contro l’Italia hanno trovato due vittorie consecutive. Le azzurre erano partite fortissimo appunto con il successo sulle neerlandesi, salvo poi incartarsi soprattutto in zona gol e incappare in una dolorosa sconfitta sul campo della Finlandia e nel pareggio a reti bianche proprio contro la Norvegia. Tutto ciò si traduce in 4 punti complessivi, gli stessi delle nostre avversarie di questa sera, mentre la Finlandia chiude a quota 3.

Inizia quindi oggi la girandola di seconde sfide, con l’Italia che giocherà in casa le partite contro Finlandia e Norvegia, dove l’obiettivo sarà quello di fare bottino pieno. Una sconfitta oggi contro le norvegesi complicherebbe oltremodo i piani, una vittoria invece semplificherebbe il cammino. Importante sarà riuscire a sbloccare il match, con la palla che dovrà girare velocemente per scardinare il muro difensivo delle scandinave, che all’andata ha retto alla grande e tremato particolarmente nel finale. Non ci dovrebbero essere tanti cambi rispetto alla partita del fine scorso settimana, con le due compagini che sanno che in palio c’è veramente qualcosa di importante.

Partita: Italia-Norvegia

Evento: qualificazioni Europei 2025, ‘Paolo Mazza’ – Ferrara

Data: 4/06/2024

Ore: 18.15

Dove vederla: RaiDue HD e Rai Play

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Italia-Norvegia, quarta partita del Gruppo A valido per le qualificazioni agli Europei 2025 di calcio femminile. C’è solo un obiettivo per le ragazze di Andrea Soncin: la vittoria. Si parte alle 18.15, buon divertimento e buon calcio a tutti!